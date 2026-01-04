30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
XV1210/01
Nomaiņas komplekts 1000. sērijas putekļsūcējiem bez maisa*
Nomaiņas komplekts, kas ir saderīgs ar 1000. sērijas putekļsūcējiem bez putekļu maisa*. Komplektā iekļauti izplūdes un motora filtri. Filtrus ieteicams nomainīt reizi gadā.
1 mazgājams motora filtrs
1 mazgājams porolona slānis
1 izplūdes filtrs
Komplektā ietilpst 1 izplūdes filtrs. Filtrs aiztur smalkus putekļus, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Tas nodrošina tīru gaisu bez putekļiem jūsu mājās.
Komplektā ietilpst 1 mazgājams motora filtrs. Tas nodrošina augstu filtrēšanas līmeni un novērš smalko putekļu iekļūšanu motorā un tā bojājumus. Filtrs ir mazgājams.
Komplektā ietilpst 1 filtrs ar mazgājamu porolona slāni. Šis filtrs motoram nodrošina papildu aizsardzību un ir jānovieto blakus mazgājamajam motora filtram. Filtrs ir mazgājams.
Atsauksmes