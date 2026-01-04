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  • Nomaiņas komplekts 1000. sērijas putekļsūcējiem bez maisa*
  • Nomaiņas komplekts 1000. sērijas putekļsūcējiem bez maisa*

XV1210/01 nomaiņas filtrsNomaiņas filtrs

XV1210/01

Nomaiņas komplekts 1000. sērijas putekļsūcējiem bez maisa*

Nomaiņas komplekts, kas ir saderīgs ar 1000. sērijas putekļsūcējiem bez putekļu maisa*. Komplektā iekļauti izplūdes un motora filtri. Filtrus ieteicams nomainīt reizi gadā.

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Savietojamie produkti
1000. sērija

1000. sērija
Putekļsūcējs bez putekļu maisa

XB1142/10

Oriģinālie nomaiņas filtri no Philips

Nomaiņas komplekts 1000. sērijas putekļsūcējiem bez maisa*

  • 1 mazgājams motora filtrs

  • 1 mazgājams porolona slānis

  • 1 izplūdes filtrs

Izplūdes filtrs

Izplūdes filtrs

Komplektā ietilpst 1 izplūdes filtrs. Filtrs aiztur smalkus putekļus, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Tas nodrošina tīru gaisu bez putekļiem jūsu mājās.

Mazgājams motora filtrs

Mazgājams motora filtrs

Komplektā ietilpst 1 mazgājams motora filtrs. Tas nodrošina augstu filtrēšanas līmeni un novērš smalko putekļu iekļūšanu motorā un tā bojājumus. Filtrs ir mazgājams.

Mazgājams porolona filtrs

Mazgājams porolona filtrs

Komplektā ietilpst 1 filtrs ar mazgājamu porolona slāni. Šis filtrs motoram nodrošina papildu aizsardzību un ir jānovieto blakus mazgājamajam motora filtram. Filtrs ir mazgājams.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.