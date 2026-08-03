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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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Philips HomeRun 2000. un 3000. sērijas lupatiņas
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XV1430/00
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Mazgājamās mikrošķiedras lupatiņas ir izmantojamas ar HomeRun 2000. un 3000. sērijas putekļsūcējiem robotiem, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Lupatiņas var izmantot ar XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 un XU3110 modeli.
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