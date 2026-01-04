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XV1430/00
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
4 mikrošķiedras lupatiņas mazgāšanai
Saderība ar 2000. un 3000. sēriju
Var mazgāt (maks. 60 °C)
Mikrošķiedras lupatiņas var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā 60 °C (maks.), un tās ir viegli uzliekamas un noņemamas. Ieteicams izmazgāt lupatiņu pēc katras tīrīšanas reizes.
Mīkstais mikrošķiedru materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Tas ir īpaši izstrādāts saudzējamu virsmu, piemēram, koka grīdu, tīrīšanai.
Izturīgās lupatiņas ir paredzētas grīdas ikdienas mitrajai un sausajai tīrīšanai. Nomainīt tās ik pēc 3–6 mēnešiem, lai nodrošinātu optimālu robota tīrīšanas veiktspēju. Lietotne HomeRun atgādinās, kad lupatiņa ir jānomaina.
Godalgas
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Izmantojot ar Philips 3000. sērijas HomeRun Aqua putekļsūcēju robotu ar mazgāšanas funkciju