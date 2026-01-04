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  • Lupatiņas HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem
  • Lupatiņas HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem
  • Lupatiņas HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem
  • Lupatiņas HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem
  • Lupatiņas HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem
  • Lupatiņas HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem

Philips HomeRun2000. un 3000. sērijas lupatiņas

XV1430/00

1 godalga

Lupatiņas HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem
Mazgājamās mikrošķiedras lupatiņas ir izmantojamas ar HomeRun 2000. un 3000. sērijas putekļsūcējiem robotiem, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Lupatiņas var izmantot ar XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 un XU3110 modeli.
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Savietojamie produkti
2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2000/15

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2000/25

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2100/15

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2100/25

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2100/10

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2100/20

HomeRun 3000. sērijas Aqua

HomeRun 3000. sērijas Aqua
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3000/01

HomeRun 3000. sērijas Aqua

HomeRun 3000. sērijas Aqua
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3000/02

HomeRun 3000. sērijas Aqua

HomeRun 3000. sērijas Aqua
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3100/01

HomeRun 3000. sērijas Aqua

HomeRun 3000. sērijas Aqua
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3110/02

Savāc vairāk smalko putekļu nekā tikai ar sūkšanu

Lupatiņas HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem

  • 4 mikrošķiedras lupatiņas mazgāšanai

  • Saderība ar 2000. un 3000. sēriju

  • Var mazgāt (maks. 60 °C)

Mazgājamas un atkārtoti lietojamas lupatiņas

Mikrošķiedras lupatiņas var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā 60 °C (maks.), un tās ir viegli uzliekamas un noņemamas. Ieteicams izmazgāt lupatiņu pēc katras tīrīšanas reizes.

Saudzīgai, bet efektīvai tīrīšanai

Mīkstais mikrošķiedru materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Tas ir īpaši izstrādāts saudzējamu virsmu, piemēram, koka grīdu, tīrīšanai.

Nomainīt ik pēc 3–6 mēnešiem

Izturīgās lupatiņas ir paredzētas grīdas ikdienas mitrajai un sausajai tīrīšanai. Nomainīt tās ik pēc 3–6 mēnešiem, lai nodrošinātu optimālu robota tīrīšanas veiktspēju. Lietotne HomeRun atgādinās, kad lupatiņa ir jānomaina.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atrunas

  1. Izmantojot ar Philips 3000. sērijas HomeRun Aqua putekļsūcēju robotu ar mazgāšanas funkciju