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  • Rotējošie mazgāšanas rullīši HomeRun 9000. sērijas ierīcēm
  • Rotējošie mazgāšanas rullīši HomeRun 9000. sērijas ierīcēm

Philips HomeRun9000. sērijas mazgāšanas rullīši

XV1491/10

Rotējošie mazgāšanas rullīši HomeRun 9000. sērijas ierīcēm
Oriģinālie rotējošie mazgāšanas rullīši Philips HomeRun 9000. sērijas putekļsūcējam robotam ar mazgāšanas funkciju. Patentētā rotējošo mazgāšanas rullīšu tehnoloģija ļauj robotam uzreiz savākt netīro ūdeni, tādējādi mazgājot tikai ar tīru ūdeni un iegūstot izcili tīru rezultātu.
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Savietojamie produkti
Philips HomeRun 9000. sērija

Philips HomeRun 9000. sērija
Robots putekļsūcējs un mazgātājs

XU9100/10

Robots, kuram nav konkurentu grīdas mazgāšanas ziņā

Rotējošie mazgāšanas rullīši HomeRun 9000. sērijas ierīcēm

  • 2 oriģinālie rotējošie mazgāšanas rullīši

  • Saderība: 9000. sērija

Pat. rot. rull. tehn.: nekādu traipu

Pat. rot. rull. tehn.: nekādu traipu

Vienmēr tīrs, izmantojot tīru ūdeni. PowerCyclone Aqua tehnoloģija izmantošanas laikā norobežo netīro ūdeni, tāpēc tīrīšanai tiek izmantots tikai tīrs ūdens. Mūsu mazgāšanas rullīši nodrošinās nepārspējamu tīrību un mirdzošas grīdas.

Izcili tīri rezultāti

Izcili tīri rezultāti

Philips HomeRun 9000. sērijas ierīces veic daudz vairāk nekā tikai slaucīšanu: patentētā rotējošo mazgāšanas rullīšu tehnoloģija gādā par tīrību augstākajā līmenī, mazgājot grīdas tikai ar tīru ūdeni un nodrošinot, ka pat grūti notīrāmi traipi un sarežģīti netīrumi pazūd, sasniedzot izcilu rezultātu.

Piemērota visu veidu grīdām

Piemērota visu veidu grīdām

Mūsu rotējošie mazgāšanas rullīši ir paredzētas visu veidu cietajiem grīdas segumiem, tie bez pūlēm paceļ un savāc putekļus un netīrumus. Philips HomeRun 9000. sērijas ierīcēm ir divkāršā rullīšu pacelšanas funkcija, lai viedi paceltu ierīces mazgāšanas rullīšus un nesamitrinātu paklājus.

Tehniskā specifikācija

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