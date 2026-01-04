30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
XV1491/10
2 oriģinālie rotējošie mazgāšanas rullīši
Saderība: 9000. sērija
Vienmēr tīrs, izmantojot tīru ūdeni. PowerCyclone Aqua tehnoloģija izmantošanas laikā norobežo netīro ūdeni, tāpēc tīrīšanai tiek izmantots tikai tīrs ūdens. Mūsu mazgāšanas rullīši nodrošinās nepārspējamu tīrību un mirdzošas grīdas.
Philips HomeRun 9000. sērijas ierīces veic daudz vairāk nekā tikai slaucīšanu: patentētā rotējošo mazgāšanas rullīšu tehnoloģija gādā par tīrību augstākajā līmenī, mazgājot grīdas tikai ar tīru ūdeni un nodrošinot, ka pat grūti notīrāmi traipi un sarežģīti netīrumi pazūd, sasniedzot izcilu rezultātu.
Mūsu rotējošie mazgāšanas rullīši ir paredzētas visu veidu cietajiem grīdas segumiem, tie bez pūlēm paceļ un savāc putekļus un netīrumus. Philips HomeRun 9000. sērijas ierīcēm ir divkāršā rullīšu pacelšanas funkcija, lai viedi paceltu ierīces mazgāšanas rullīšus un nesamitrinātu paklājus.
Atsauksmes