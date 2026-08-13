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Philips HomeRun 9000. sērijas nomaiņas komplekts

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Philips HomeRun9000. sērijas nomaiņas komplekts

XV1492/10

Philips HomeRun 9000. sērijas nomaiņas komplekts

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Viss nepieciešamais, lai veiktu regulāru apkopi savam HomeRun 9000. sērijas putekļsūcēja un mazgāšanas robotam. Šajā oriģinālajā nomaiņas komplektā ir 1 galvenā suka, 1 sānu suka un 2 filtri.

  • PDF fails
  • 13 August 2026

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