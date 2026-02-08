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  • Oriģinālais nomaiņas komplekts HomeRun 9000. sērijas ierīcēm
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  • Oriģinālais nomaiņas komplekts HomeRun 9000. sērijas ierīcēm
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Philips HomeRun9000. sērijas nomaiņas komplekts

XV1492/10

5
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Oriģinālais nomaiņas komplekts HomeRun 9000. sērijas ierīcēm
Viss nepieciešamais, lai veiktu regulāru apkopi savam HomeRun 9000. sērijas putekļsūcēja un mazgāšanas robotam. Šajā oriģinālajā nomaiņas komplektā ir 1 galvenā suka, 1 sānu suka un 2 filtri.
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Savietojamie produkti
Philips HomeRun 9000. sērija

Philips HomeRun 9000. sērija
Robots putekļsūcējs un mazgātājs

XU9100/10

Apkopes komplekts “trīs vienā”

Oriģinālais nomaiņas komplekts HomeRun 9000. sērijas ierīcēm

  • 1 galvenā birste

  • 1 sānu birste

  • 2 gab. mazgājami EPA11 filtri

  • Saderība: 9000. sērija

EPA filtrs izcilai filtrēšanai

EPA filtrs izcilai filtrēšanai

Komplektā ir 2 EPA11 filtri. Filtrs aiztur smalkos putekļus, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Rezultāts ir tīrs gaiss bez putekļiem jūsu mājās. Filtrs ir jāmaina ik pēc 3–6 mēnešiem.

Galvenā birste visiem grīdas veidiem

Galvenā birste visiem grīdas veidiem

Galvenā suka ir veidota, lai robots varētu pārvietoties pa visu veidu grīdas segumiem un lai jums nevajadzētu piepūlēties un manuāli uzkopt visu mājokli, tostarp grūti piekļūstamās vietās.

Sūciet putekļus gar sienām un stūros

Sūciet putekļus gar sienām un stūros

Sānu suka ir īpaši nozīmīga, lai nodrošinātu rūpīgu uzkopšanu; apvienojumā ar slēpto D-ToF lāzera navigāciju un uzlaboto algoritmu tā nodrošina visas grīdas platības uzkopšanu, neatstājot nesakoptas vietas. To var viegli uzspraust uz robota, lai varētu ātri un viegli veikt apkopi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
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08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“

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Atrunas

  1. ¹ Savāc 96,5% daļiņu, kuru izmērs ir 0,3 μm.