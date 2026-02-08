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1 galvenā birste
1 sānu birste
2 gab. mazgājami EPA11 filtri
Saderība: 9000. sērija
Komplektā ir 2 EPA11 filtri. Filtrs aiztur smalkos putekļus, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Rezultāts ir tīrs gaiss bez putekļiem jūsu mājās. Filtrs ir jāmaina ik pēc 3–6 mēnešiem.
Galvenā suka ir veidota, lai robots varētu pārvietoties pa visu veidu grīdas segumiem un lai jums nevajadzētu piepūlēties un manuāli uzkopt visu mājokli, tostarp grūti piekļūstamās vietās.
Sānu suka ir īpaši nozīmīga, lai nodrošinātu rūpīgu uzkopšanu; apvienojumā ar slēpto D-ToF lāzera navigāciju un uzlaboto algoritmu tā nodrošina visas grīdas platības uzkopšanu, neatstājot nesakoptas vietas. To var viegli uzspraust uz robota, lai varētu ātri un viegli veikt apkopi.
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „HomeRun“
¹ Savāc 96,5% daļiņu, kuru izmērs ir 0,3 μm.