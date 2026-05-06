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Philips Īpaši koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Philips īpaši efektīvais grīdas mazgāšanas līdzeklis bez pūlēm notīra taukainus, lipīgus traipus un netīrumus. Piemērots Philips HomeRun 5000. un 9000. sērijas mitrās uzkopšanas putekļsūcējiem.
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