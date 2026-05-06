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Philips Īpaši koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis

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PhilipsĪpaši koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis

XV1493/10

Philips Īpaši koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

XV1493 User Manual

  • PDF fails, 410.9 kB
  • 6 May 2026

Philips īpaši efektīvais grīdas mazgāšanas līdzeklis bez pūlēm notīra taukainus, lipīgus traipus un netīrumus. Piemērots Philips HomeRun 5000. un 9000. sērijas mitrās uzkopšanas putekļsūcējiem.

  • PDF fails
  • 14 August 2026

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