ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis HomeRun robotiem.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis HomeRun robotiem.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

PhilipsĪpaši koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis

XV1493/10

Koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis HomeRun robotiem.
Philips īpaši efektīvais grīdas mazgāšanas līdzeklis bez pūlēm notīra taukainus, lipīgus traipus un netīrumus. Piemērots Philips HomeRun 5000. un 9000. sērijas mitrās uzkopšanas putekļsūcējiem.
Skatīt visas priekšrocības
Savietojamie produkti
Philips HomeRun 9000. sērija

Philips HomeRun 9000. sērija
Robots putekļsūcējs un mazgātājs

XU9100/10

HomeRun 5000. sērijas robots-mazgātājs

HomeRun 5000. sērijas robots-mazgātājs
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU5000/10

HomeRun 5000. sērijas robots-mazgātājs

HomeRun 5000. sērijas robots-mazgātājs
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU5000/20

HomeRun 5000. sērijas robots-mazgātājs

HomeRun 5000. sērijas robots-mazgātājs
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU5100/10

HomeRun 5000. sērijas robots-mazgātājs

HomeRun 5000. sērijas robots-mazgātājs
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU5100/20

Tīra grīda bez piepūles

Koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis HomeRun robotiem.

  • Visu veidu cietajiem grīdas segumiem

  • Notīra taukus, traipus un netīrumus

  • Koncentrēta tīrīšanas formula

  • Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenēm¹

  • Saderība: HomeRun 5000./9000. sērija

Paildzina robota kalpošanas laiku

Paildzina robota kalpošanas laiku

Philips īpaši koncentrētais grīdas mazgāšanas līdzeklis izstrādāts speciāli Philips HomeRun putekļsūcējiem robotiem. Tas sniedz vislabākos rezultātus un paildzina robota kalpošanas laiku.

Visu veidu cietajiem grīdas segumiem

Visu veidu cietajiem grīdas segumiem

Grīdas mazgāšanas līdzeklis paredzēts tauku, traipu un lipīgu netīrumu notīrīšanai no visu veidu cietajiem grīdas segumiem². Grīda kļūst spīdīga un tīra, bez švīkām un netīrumu paliekām.

Īpaši koncentrēta tīrīšanas formula

Īpaši koncentrēta tīrīšanas formula

Ir iekļauts dozēšanas vāciņš, lai pareizi nomērītu vajadzīgo daudzumu. Izmantojiet 10 ml grīdas tīrāmā līdzekļa uz vienu 3,5 litru tīrā ūdens tvertni stacijā (9000. sērija) vai 1 ml tieši robota ūdens tvertnē (5000. sērija). Kopā ar HomeRun 5000. un 9000. sērijas ierīcēm mūsu grīdas mazgāšanas līdzeklis nodrošina izcilu sniegumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. ¹ Izmantojot atbilstoši paredzētajam lietojumam

  2. ² Vienmēr vispirms pārbaudiet vietā, kas nav viegli saredzama, lai pārliecinātos, ka izstrādājums ir piemērots attiecīgajam grīdas segumam.

  3. ³ Saskaņā ar OECD vadlīniju 302 B