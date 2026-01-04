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XV1493/10
XU9100/10
XU5000/10
XU5000/20
XU5100/10
XU5100/20
Visu veidu cietajiem grīdas segumiem
Notīra taukus, traipus un netīrumus
Koncentrēta tīrīšanas formula
Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenēm¹
Saderība: HomeRun 5000./9000. sērija
Philips īpaši koncentrētais grīdas mazgāšanas līdzeklis izstrādāts speciāli Philips HomeRun putekļsūcējiem robotiem. Tas sniedz vislabākos rezultātus un paildzina robota kalpošanas laiku.
Grīdas mazgāšanas līdzeklis paredzēts tauku, traipu un lipīgu netīrumu notīrīšanai no visu veidu cietajiem grīdas segumiem². Grīda kļūst spīdīga un tīra, bez švīkām un netīrumu paliekām.
Ir iekļauts dozēšanas vāciņš, lai pareizi nomērītu vajadzīgo daudzumu. Izmantojiet 10 ml grīdas tīrāmā līdzekļa uz vienu 3,5 litru tīrā ūdens tvertni stacijā (9000. sērija) vai 1 ml tieši robota ūdens tvertnē (5000. sērija). Kopā ar HomeRun 5000. un 9000. sērijas ierīcēm mūsu grīdas mazgāšanas līdzeklis nodrošina izcilu sniegumu.
Atsauksmes
¹ Izmantojot atbilstoši paredzētajam lietojumam
² Vienmēr vispirms pārbaudiet vietā, kas nav viegli saredzama, lai pārliecinātos, ka izstrādājums ir piemērots attiecīgajam grīdas segumam.
³ Saskaņā ar OECD vadlīniju 302 B