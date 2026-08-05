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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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Bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērija Piederumu komplekts
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XV1632/01
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Piederumu komplekts ir saderīgs ar Philips bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērijas ierīcēm (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Tajā iekļauti “divi vienā” piederumi, kā arī uzgalis šauru spraugu tīrīšanai.
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