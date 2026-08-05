ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērija Piederumu komplekts

Atbalsts

Bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērijaPiederumu komplekts

XV1632/01

Bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērija Piederumu komplekts

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Piederumu komplekts ir saderīgs ar Philips bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērijas ierīcēm (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Tajā iekļauti “divi vienā” piederumi, kā arī uzgalis šauru spraugu tīrīšanai.

  • PDF fails
  • 5 August 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim