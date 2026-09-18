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Bezvada putekļusūcēju piederums Mikrošķiedras lupatiņas

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Bezvada putekļusūcēju piederumsMikrošķiedras lupatiņas

XV1700/01

Bezvada putekļusūcēju piederums Mikrošķiedras lupatiņas

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Mikrošķiedras lupatiņas efektīvai netīrumu un traipu likvidēšanai. Saderīgas ar visiem norādītajiem Philips bezvada putekļsūcējiem ar mazgāšanas funkciju, sākot ar: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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  • 18 September 2026

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