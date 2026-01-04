ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni
  • Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni
  • Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni
  • Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni
  • Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni
  • Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni

Bezvada putekļusūcēju piederumsMikrošķiedras lupatiņas

XV1700/01

1 godalga

Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni

Mikrošķiedras lupatiņas efektīvai netīrumu un traipu likvidēšanai. Saderīgas ar visiem norādītajiem Philips bezvada putekļsūcējiem ar mazgāšanas funkciju, sākot ar: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

Skatīt visas priekšrocības
Savietojamie produkti
8000. sērijas Philips SpeedPro Max Aqua Plus bezvada putekļsūcējs

8000. sērijas Philips SpeedPro Max Aqua Plus bezvada putekļsūcējs
Bezvadu putekļsūcējs

XC8155/01

8000. s. SpeedPro Max Complete putekļs.

8000. s. SpeedPro Max Complete putekļs.
Bezvadu putekļsūcējs

XC8157/01

8000. sērija

8000. sērija
Bezvada putekļsūcējs Pet

XC8055/01

8000. sērija

8000. sērija
Bezvada putekļsūcējs

XC8057/01

SpeedPro Aqua

SpeedPro Aqua
Bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs

FC6728/01

SpeedPro Aqua

SpeedPro Aqua
Bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs

FC6729/01

Mikrošķiedras lupatiņas optimālai mitruma kontrolei

Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni

  • 2 mīkstas mikrošķiedras lupatiņas, 2 standarta mikrošķiedras lupatiņas

  • Var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā, viegli piestiprināt un noņemt

  • Optimālam tīrīšanas rezultātam mainīt ik pēc 6 mēnešiem

2 saudzīgas mikrošķiedras lupatiņas saudzējamiem grīdas segumiem

2 saudzīgas mikrošķiedras lupatiņas saudzējamiem grīdas segumiem

Mīkstais mikrošķiedras materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Izstrādāts īpaši saudzējamu segumu, piemēram koka grīdas, tīrīšanai. Efektīvi un kārtīgi notīra netīrumu un traipus

2 parastas mikrošķiedras lupatiņas

2 parastas mikrošķiedras lupatiņas

Mīkstais mikrošķiedras materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Efektīvi un rūpīgi notīra netīrumus un traipus.

Nomainīt ik pēc 6 mēnešiem

Nomainīt ik pēc 6 mēnešiem

Nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas sniegumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.