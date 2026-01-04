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XV1700/01
Mirdzošas grīdas ar tīru ūdeni
Mikrošķiedras lupatiņas efektīvai netīrumu un traipu likvidēšanai. Saderīgas ar visiem norādītajiem Philips bezvada putekļsūcējiem ar mazgāšanas funkciju, sākot ar: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
XC8155/01
XC8157/01
XC8055/01
XC8057/01
FC6728/01
FC6729/01
2 mīkstas mikrošķiedras lupatiņas, 2 standarta mikrošķiedras lupatiņas
Var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā, viegli piestiprināt un noņemt
Optimālam tīrīšanas rezultātam mainīt ik pēc 6 mēnešiem
Mīkstais mikrošķiedras materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Izstrādāts īpaši saudzējamu segumu, piemēram koka grīdas, tīrīšanai. Efektīvi un kārtīgi notīra netīrumu un traipus
Mīkstais mikrošķiedras materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Efektīvi un rūpīgi notīra netīrumus un traipus.
Nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas sniegumu.
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