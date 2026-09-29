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6000. un 7000. sērija Sauso filtru maiņas komplekts

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6000. un 7000. sērijaSauso filtru maiņas komplekts

XV1771/10

6000. un 7000. sērija Sauso filtru maiņas komplekts

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Sausā filtra maiņas komplekts ir saderīgs ar Philips AquaTrio bezvada mitrās un sausās tīrīšanas 6000. un 7000. sērijas putekļsūcēju klāstu. Komplektā iekļauti 2 sausie maiņas filtri. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.

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  • 29 September 2026

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