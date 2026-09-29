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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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6000. un 7000. sērija Sauso filtru maiņas komplekts
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XV1771/10
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Sausā filtra maiņas komplekts ir saderīgs ar Philips AquaTrio bezvada mitrās un sausās tīrīšanas 6000. un 7000. sērijas putekļsūcēju klāstu. Komplektā iekļauti 2 sausie maiņas filtri. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.
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