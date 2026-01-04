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6000. un 7000. sērijaSauso filtru maiņas komplekts

XV1771/10

2 x maiņas sausie filtri

Sausā filtra maiņas komplekts ir saderīgs ar Philips AquaTrio bezvada mitrās un sausās tīrīšanas 6000. un 7000. sērijas putekļsūcēju klāstu. Komplektā iekļauti 2 sausie maiņas filtri. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.

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Savietojamie produkti
6000. sērija

6000. sērija
Bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW6264/11

7000. sērija

7000. sērija
AquaTrio bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW7263/11

7000. sērija

7000. sērija
AquaTrio bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW7264/11

Saderīgs ar 6000./7000. sērijas sausās/mitrās tīrīšanas ierīcēm

2 x maiņas sausie filtri

  • Philips oriģinālie piederumi

  • Sauso filtru maiņa

  • Divu sauso filtru komplekts Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam

Oriģināls maiņas filtrs 6000./7000. sērijas mitrās un sausās tīrīšanas ierīcēm

Augstas efektivitātes filtrs uztver smalkos putekļus un palīdz uzturēt spēcīgu gaisa plūsmu.

Lai iegūtu optimālus tīrīšanas rezultātus, nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

Abus filtrus ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.