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XV1771/10
2 x maiņas sausie filtri
Sausā filtra maiņas komplekts ir saderīgs ar Philips AquaTrio bezvada mitrās un sausās tīrīšanas 6000. un 7000. sērijas putekļsūcēju klāstu. Komplektā iekļauti 2 sausie maiņas filtri. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.
Philips oriģinālie piederumi
Sauso filtru maiņa
Divu sauso filtru komplekts Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam
Augstas efektivitātes filtrs uztver smalkos putekļus un palīdz uzturēt spēcīgu gaisa plūsmu.
Abus filtrus ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.
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