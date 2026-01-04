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6000. un 7000. sērijaSuku maiņas komplekts

XV1773/10

Maiņas tīrīšanas suka

Suku maiņas komplekts ir saderīgs ar Philips AquaTrio bezvada mitrās un sausās tīrīšanas 6000. un 7000. sērijas putekļsūcēju klāstu. Komplektā iekļauta 1 īpaši mīksta mikrošķiedru lieljaudas suka. Ieteicams nomainīt reizi sešos mēnešos.

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Savietojamie produkti
6000. sērija

6000. sērija
Bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW6264/11

7000. sērija

7000. sērija
AquaTrio bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW7263/11

7000. sērija

7000. sērija
AquaTrio bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW7264/11

Saderīgs ar 6000./7000. sērijas sausās/mitrās tīrīšanas ierīcēm

Maiņas tīrīšanas suka

  • Philips oriģinālie piederumi

  • Īpaši mīkstas mikrošķiedras birstes

  • Īpaši mīksta mikrošķiedras suka Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam

Oriģinālās maiņas sukas 6000./7000. sērijas mitrās un sausās tīrīšanas ierīcēm

Sukas ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.

Lai iegūtu optimālus tīrīšanas rezultātus, nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

Sukas ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.