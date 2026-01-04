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XV1773/10
Maiņas tīrīšanas suka
Suku maiņas komplekts ir saderīgs ar Philips AquaTrio bezvada mitrās un sausās tīrīšanas 6000. un 7000. sērijas putekļsūcēju klāstu. Komplektā iekļauta 1 īpaši mīksta mikrošķiedru lieljaudas suka. Ieteicams nomainīt reizi sešos mēnešos.
Philips oriģinālie piederumi
Īpaši mīkstas mikrošķiedras birstes
Īpaši mīksta mikrošķiedras suka Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam
Sukas ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.
Sukas ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.
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