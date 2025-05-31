30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izlaid putekļu sūkšanu: sūc un mazgā vienlaikus
Arī rokas ierīces konfigurāciju
Patentētas liela ātruma birstes: AquaSpin 2500 apgr./min
Automātiskās tīrīšanas sistēma: bez manuālas tīrīšanas ar birsti
Vienmēr tīra ar svaigu ūdeni: PowerCyclone Aqua
Atkarībā no nepieciešamās tīrīšanas ērti pāriet no putekļu sūkšanas un mazgāšanas konfigurācijas, un rokās turamas ierīces konfigurācijas.
Vienā paņēmienā notīra mitrus un sausus netīrumus, panākot perfekti izmazgātu grīdu. Bez nepieciešamības vispirms lietot putekļsūcēju.
Rokas ierīces režīma komplektācijā ietilpst 3 piederumi mīksto mēbeļu, dažādu virsmu un grīdlīstu tīrīšanai.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Spidermanx11
31/05/2025
България
Akcijas daļa
Много удобен уред
Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.
Plusi
Лесен за употреба
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Spidermanx11
31/05/2025
България
Akcijas daļa
Много добър уред
Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.
Plusi
Компакта
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
PS mama
30/05/2025
България
Akcijas daļa
Изключително съм доволна!
Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.
Plusi
Цена
Mīnusi
Не съм забелязала
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
¹ salīdzinot ar Philips XV7057
² Putekļu sūkšana un mazgāšana, normāls iestatījums
³ 10 ml paredzēti 1 vienai pilnai ūdens tvertnei.