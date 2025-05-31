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  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
  • Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus

6000. sērijaBezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW6264/11

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus
Izmantojot šo “divi vienā” tipa tīrīšanas risinājumu, var vienā paņēmienā notīrīt putekļus, netīrumus, traipus, izlietus šķidrumus un baktērijas; nav vajadzības vispirms izsūkt putekļus. To var viegli pārslēgt rokas ierīces režīmā, lai tīrītu mēbeles vai grīdlīstu augšpusi.
Skatīt visas priekšrocības

Vienā paņēmienā notīra visu veidu netīrumus

  • Izlaid putekļu sūkšanu: sūc un mazgā vienlaikus

  • Arī rokas ierīces konfigurāciju

  • Patentētas liela ātruma birstes: AquaSpin 2500 apgr./min

  • Automātiskās tīrīšanas sistēma: bez manuālas tīrīšanas ar birsti

  • Vienmēr tīra ar svaigu ūdeni: PowerCyclone Aqua

“Divi vienā”: putekļu sūkšana un mazgāšana, un rokas ierīces konfigurācija

“Divi vienā”: putekļu sūkšana un mazgāšana, un rokas ierīces konfigurācija

Atkarībā no nepieciešamās tīrīšanas ērti pāriet no putekļu sūkšanas un mazgāšanas konfigurācijas, un rokās turamas ierīces konfigurācijas.

Izsūc un izmazgā vienā piegājienā, bez atsevišķas putekļu sūkšanas

Izsūc un izmazgā vienā piegājienā, bez atsevišķas putekļu sūkšanas

Vienā paņēmienā notīra mitrus un sausus netīrumus, panākot perfekti izmazgātu grīdu. Bez nepieciešamības vispirms lietot putekļsūcēju.

Rokas ierīces konfigurācija, ja nav vajadzīga mitrā tīrīšana

Rokas ierīces konfigurācija, ja nav vajadzīga mitrā tīrīšana

Rokas ierīces režīma komplektācijā ietilpst 3 piederumi mīksto mēbeļu, dažādu virsmu un grīdlīstu tīrīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Grīdas mazg. līdzeklis

    XV1892/02
    • Pagarina slotas mūžu: vienkārša un optimāla dozēšanas formula samazina nodilumu.
    • Vienkārša dozēšana ar 40 lietošanas reižu kasetnēm: īpaši koncentrēta formula nodrošina maigu tīrīšanu.
    • Ātra žāvēšana: panāk 50% ātrāku žāvēšanu nekā manuālās slotas tīrīšanai bez traipiem.**
    • Ekonomisks risinājums: viena kasetne aizstāj līdz pat trim parasta tīrīšanas līdzekļa pudelēm.
    • Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenei: pasargā virsmas, vienlaikus veicinot veselīgāku vidi.
    • 6000. un 7000. sērija

    6000. un 7000. sērija
    Mitrā filtra maiņas komplekts

    XV1770/10
    • Philips oriģinālie piederumi
    • Mitrā filtra nomaiņa
    • Divu mitro filtru komplekts Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam
    • 6000. un 7000. sērija

    6000. un 7000. sērija
    Sauso filtru maiņas komplekts

    XV1771/10
    • Philips oriģinālie piederumi
    • Sauso filtru maiņa
    • Divu sauso filtru komplekts Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam
    • 6000. un 7000. sērija

    6000. un 7000. sērija
    Suku maiņas komplekts

    XV1773/10
    • Philips oriģinālie piederumi
    • Īpaši mīkstas mikrošķiedras birstes
    • Īpaši mīksta mikrošķiedras suka Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

31/05/2025

България

България

Много удобен уред

Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.

Plusi

Лесен за употреба

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

31/05/2025

България

България

Много добър уред

Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.

Plusi

Компакта

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

30/05/2025

България

България

Изключително съм доволна!

Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.

Plusi

Цена

Mīnusi

Не съм забелязала

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. ¹ salīdzinot ar Philips XV7057

  2. ² Putekļu sūkšana un mazgāšana, normāls iestatījums

  3. ³ 10 ml paredzēti 1 vienai pilnai ūdens tvertnei.