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Akumulators un lādētājs Litija jonu akumulators 25,2 V
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XV1797/01
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XV1797 Aquatrio cordless external battery charger
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