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XV1797/01
XC7163/01
XC7167/01
XC8155/01
XC8157/01
XW9465/11
XW9463/11
XC7053/01
XC7055/01
XC7057/01
XC8055/01
1 litija jonu akumulators 25,2 V, 1 papildu lādētājs
Dubults darbības laiks ar papildu akumulatoru
Eko režīmā darbojas līdz 80 min, Turbo režīmā — līdz 30 min.(1)
Nodrošina divreiz ilgāku Philips bezvada sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcēja un/vai Philips bezvada putekļsūcēja darbības laiku.
Iekļauts papildu lādētājs, kas nodrošina vienlaicīgu uzlādi.
Godalgas
1.0
no 5
1
Apskats
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
(1) Tikai rokas ierīce.