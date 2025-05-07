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  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V
  • Litija jonu akumulators 25,2 V

Akumulators un lādētājsLitija jonu akumulators 25,2 V

XV1797/01

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| (1) Apskats

1 godalga

Litija jonu akumulators 25,2 V
Litija jonu akumulatora komplekts, 25,2 V, saderīgs ar Philips bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējiem un Philips bezvada putekļsūcējiem XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 un XW9465.
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Nodrošini divreiz ilgāku darbības laiku ar papildu akumulatoru un lādētāju

Litija jonu akumulators 25,2 V

  • 1 litija jonu akumulators 25,2 V, 1 papildu lādētājs

  • Dubults darbības laiks ar papildu akumulatoru

  • Eko režīmā darbojas līdz 80 min, Turbo režīmā — līdz 30 min.(1)

Litija jonu akumulators 25,2 V, lai nodrošinātu divreiz ilgāku darbības laiku

Nodrošina divreiz ilgāku Philips bezvada sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcēja un/vai Philips bezvada putekļsūcēja darbības laiku.

Komplektā iekļauts papildu lādētājs

Iekļauts papildu lādētājs, kas nodrošina vienlaicīgu uzlādi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

1

Apskats

5
4
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2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

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