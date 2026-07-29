ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Philips OneUp Maināmās uzlikas

Atbalsts

Philips OneUpMaināmās uzlikas

XV1882/20

Philips OneUp Maināmās uzlikas

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Philips OneUp maināmās uzlikas nodrošina izcilu grīdas tīrīšanas rezultātu. Uzlikas ir veidotas efektīvai darbībai un ilgtspējīgai tīrīšanai, jo tās var izmantot līdz 6 mēnešiem.

  • PDF fails
  • 29 July 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim