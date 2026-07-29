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Philips OneUp Maināmās uzlikas
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XV1882/20
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Philips OneUp maināmās uzlikas nodrošina izcilu grīdas tīrīšanas rezultātu. Uzlikas ir veidotas efektīvai darbībai un ilgtspējīgai tīrīšanai, jo tās var izmantot līdz 6 mēnešiem.
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