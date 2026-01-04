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XV1882/20
Maiga mikrošķiedra cietajām, tostarp saudzējamām, neabsorbējošām grīdām.
Par 50% ātrāka žūšana nekā ar parasto grīdas lupatu; vienlaikus mazgā un žāvē, lai panāktu nevainojamu tīrību.**
Viegli noņemamas un izstrādātas, lai atvieglotu uzkopšanu un nodrošinātu tīrīšanu bez pūlēm.
Patentētā OneUp tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.
Lietojamas līdz pat 6 mēnešiem, Philips OneUp nomaināmās uzlikas var mazgāt gan veļas mašīnā, gan ar rokām.
Tīra neabsorbējošas cieto segumu grīdas, tostarp saudzējamas, kā lamināts, flīzes bez tekstūras, vinils, koks, piem., parkets, lietās un akmens grīdas.
Patentētā OneUp tehnoloģija klusi uzsūc netīro, bet mazgāšanai izmanto tikai tīro ūdeni, tādējādi nodrošinot efektīvu grīdas tīrīšanu ar šo elektrisko ierīci.
Mazgā un žāvē vienlaicīgi, iegūstot nevainojami tīras grīdas. Philips OneUp maināmās uzlikas nodrošina optimālu un vienmērīgu mitrināšanu un par 50% ātrāku žāvēšanu**
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Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar parasto slotu uz neabsorbējoša grīdas seguma saskaņā ar IEC60335-2-2 aklimatizētiem apstākļiem