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  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp

Philips OneUpMaināmās uzlikas

XV1882/20

Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
Philips OneUp maināmās uzlikas nodrošina izcilu grīdas tīrīšanas rezultātu. Uzlikas ir veidotas efektīvai darbībai un ilgtspējīgai tīrīšanai, jo tās var izmantot līdz 6 mēnešiem.
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Savietojamie produkti
Philips OneUp 3000. sērija

Philips OneUp 3000. sērija
Elektriskā slota

XV3101/01

Oriģinālā Philips OneUp 3000. sērija

Oriģinālā Philips OneUp 3000. sērija
Elektriskā slota

XV3101/11

Philips OneUp 5000. sērija

Philips OneUp 5000. sērija
Elektriskā slota

XV5113/01

Tik tīras grīdas kā nekad iepriekš!

Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp

  • Maiga mikrošķiedra cietajām, tostarp saudzējamām, neabsorbējošām grīdām.

  • Par 50% ātrāka žūšana nekā ar parasto grīdas lupatu; vienlaikus mazgā un žāvē, lai panāktu nevainojamu tīrību.**

  • Viegli noņemamas un izstrādātas, lai atvieglotu uzkopšanu un nodrošinātu tīrīšanu bez pūlēm.

  • Patentētā OneUp tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.

  • Lietojamas līdz pat 6 mēnešiem, Philips OneUp nomaināmās uzlikas var mazgāt gan veļas mašīnā, gan ar rokām.

Cietajām, tostarp arī saudzējamām, neabsorbējošām grīdām

Cietajām, tostarp arī saudzējamām, neabsorbējošām grīdām

Tīra neabsorbējošas cieto segumu grīdas, tostarp saudzējamas, kā lamināts, flīzes bez tekstūras, vinils, koks, piem., parkets, lietās un akmens grīdas.

OneUp tehnoloģija

OneUp tehnoloģija

Patentētā OneUp tehnoloģija klusi uzsūc netīro, bet mazgāšanai izmanto tikai tīro ūdeni, tādējādi nodrošinot efektīvu grīdas tīrīšanu ar šo elektrisko ierīci.

Par 50% ātrāka žāvēšana un nevainojama tīrība, izmantojot OneUp uzlikas**

Par 50% ātrāka žāvēšana un nevainojama tīrība, izmantojot OneUp uzlikas**

Mazgā un žāvē vienlaicīgi, iegūstot nevainojami tīras grīdas. Philips OneUp maināmās uzlikas nodrošina optimālu un vienmērīgu mitrināšanu un par 50% ātrāku žāvēšanu**

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atrunas

  1. Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar parasto slotu uz neabsorbējoša grīdas seguma saskaņā ar IEC60335-2-2 aklimatizētiem apstākļiem