    3000. sērija Traipu tīrītājs

    XW3193/11

    Vieglāk un ātrāk likvidē traipus

    Ir grūti mājās uzturēt tīrību, sevišķi tad, ja dzīvojat ar bērniem un mājdzīvniekiem? Philips 3000. sērijas traipu tīrītājs ar profesionālo sastāvu acumirklī notīrīs dažādus traipus un pleķus.

    3000. sērija Traipu tīrītājs

    Vieglāk un ātrāk likvidē traipus

    Profesionāla mīksto mēbeļu tīrīšana ar mazāku piepūli

    • Tīra dažādas mīkstās virsmas
    • Likvidē traipus, pleķus un šļakatas
    • Atsvaidzina
    • Ērti glabāt pat nelielā virtuves skapī
    • Plata suka lielākām virsmām
    Tīra dažādas mīkstās virsmas

    Tīra dažādas mīkstās virsmas

    Dīvāns, matracis, paklājs vai automašīnas sēdekļi. Uzgalis “trīs vienā” notīrīs traipus no dažādu veidu mīkstajām virsmām.

    Likvidē traipus, pleķus un šļakatas

    Likvidē traipus, pleķus un šļakatas

    Mazāk raižu par bērnu rotaļām uz dīvāna! Jaudīgais motors ļauj efektīvi iztīrīt dažādu veidu traipus.

    Atsvaidzina

    Atsvaidzina

    Philips traipu tīrītājs ar profesionālo sastāvu un lielā sūkšanas jauda likvidēs grūti tīrāmus traipus un sniegs svaigumu.

    Plata suka lielāku virsmu tīrīšanai

    Plata suka lielāku virsmu tīrīšanai

    Plašāks tīrīšanas ceļš par 67%¹ ātrākai lielu virsmu, piemēram, paklāju, tīrīšanai.

    Viedās vadības displejs

    Viedās vadības displejs

    Intuitīvais LED displejs sniedz vienkāršas norādes traipu tīrīšanas procesā un paziņo, kad jānomaina ūdens tvertne vai ir aktivizēta atliktās izslēgšanas funkcija.

    Auto Clean

    Auto Clean

    Šļūtene vairs nav jātīra ar rokām. Vienkārši uzlieciet vāciņu uz uzgaļa un nospiediet pogu, lai izpūstu putekļus no šļūtenes.

    Kompakta glabāšana

    Kompakta glabāšana

    Tikai 32,5 cm augsts un ērti glabājams pat nelielā virtuves skapītī.

    Ilgāka lietošana bez pārvietošanas

    Ilgāka lietošana bez pārvietošanas

    6,5 metru attālums no kontaktdakšas līdz uzgalim ļauj tīrīt ilgāk, nemainot pozīciju.

    Tīra tikai ar tīru ūdeni

    Tīra tikai ar tīru ūdeni

    PowerCyclone Aqua nodrošina tīrīšanu ar tīru ūdeni, kam pievienots mazgāšanas līdzeklis vienā tvertnē, bet netīrais ūdens tiek novirzīts un savākts otrā ūdens tvertnē.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Galvenais materiāls
      Plastmasa
      Trokšņa līmenis (standarta)
      81 dB
      Spriegums
      220–240 V
      Frekvence
      50–60 Hz
      Garantija
      2 gadi
      Akumulatora/bateriju produkts

    • Svars un izmēri

      Produkta garums
      26,2 cm
      Produkta platums
      39,7 cm
      Produkta augstums
      32,3 cm
      Iepakojuma garums
      29,3 cm
      Iepakojuma platums
      45,7 cm
      Iepakojuma augstums
      35,7 cm
      Iepakojuma svars
      7,114 kg
      Produkta svars
      6,628 kg

    • Tehniskā specifikācija

      Jauda
      400 W

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    Piederumi

    • ¹ Salīdzinot ar standarta uzgali “trīs vienā”.

