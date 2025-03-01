XW3193/11
Vieglāk un ātrāk likvidē traipus
Ir grūti mājās uzturēt tīrību, sevišķi tad, ja dzīvojat ar bērniem un mājdzīvniekiem? Philips 3000. sērijas traipu tīrītājs ar profesionālo sastāvu acumirklī notīrīs dažādus traipus un pleķus.Skatīt visas priekšrocības
Dīvāns, matracis, paklājs vai automašīnas sēdekļi. Uzgalis “trīs vienā” notīrīs traipus no dažādu veidu mīkstajām virsmām.
Mazāk raižu par bērnu rotaļām uz dīvāna! Jaudīgais motors ļauj efektīvi iztīrīt dažādu veidu traipus.
Philips traipu tīrītājs ar profesionālo sastāvu un lielā sūkšanas jauda likvidēs grūti tīrāmus traipus un sniegs svaigumu.
Plašāks tīrīšanas ceļš par 67%¹ ātrākai lielu virsmu, piemēram, paklāju, tīrīšanai.
Intuitīvais LED displejs sniedz vienkāršas norādes traipu tīrīšanas procesā un paziņo, kad jānomaina ūdens tvertne vai ir aktivizēta atliktās izslēgšanas funkcija.
Šļūtene vairs nav jātīra ar rokām. Vienkārši uzlieciet vāciņu uz uzgaļa un nospiediet pogu, lai izpūstu putekļus no šļūtenes.
Tikai 32,5 cm augsts un ērti glabājams pat nelielā virtuves skapītī.
6,5 metru attālums no kontaktdakšas līdz uzgalim ļauj tīrīt ilgāk, nemainot pozīciju.
PowerCyclone Aqua nodrošina tīrīšanu ar tīru ūdeni, kam pievienots mazgāšanas līdzeklis vienā tvertnē, bet netīrais ūdens tiek novirzīts un savākts otrā ūdens tvertnē.
