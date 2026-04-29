ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Mana Philips espresso automāta pagatavotā kafija ir ūdeņaina

Iespējami vairāki iemesli, kāpēc Philips espresso automāts gatavo ūdeņainu kafiju. Iespējamos cēloņus un risinājumus skaties tālāk.

 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP4441/50, EP5549/70, EP5547/90. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa