Mana Philips espresso automāta pagatavotā kafija ir ūdeņaina

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Iespējami vairāki iemesli, kāpēc Philips espresso automāts gatavo ūdeņainu kafiju. Iespējamos cēloņus un risinājumus skaties tālāk.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP4441/50, EP5549/70, EP5547/90. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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