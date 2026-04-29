Nevaru noregulēt Philips espresso automāta dzirnaviņu iestatījumu

Izpildiet tālāk norādītās darbības un noskatieties video, lai pielāgotu Philips espresso automāta dzirnaviņu iestatījumu.
Dzirnaviņu iestatījumus var regulēt tikai kafijas pupiņu malšanas laikā. Izmantojiet malšanas iestatījumu slēdzi kafijas pupiņu tvertnē. Dažiem kafijas automātiem var būt nepieciešama regulēšanas atslēga (iepriekš maltās kafijas kausiņa rokturis).
Novietojiet tasi zem kafijas snīpja.
Pagatavojiet melnu kafiju.
Kad dzirnaviņas sāk malšanu, kafijas automātiem, kam nepieciešams instruments, vispirms uzlieciet dzirnaviņu regulēšanas atslēgu uz slēdža (sk.1. attēlu), tad nospiediet slēdzi uz leju un pagrieziet to pa kreisi vai pa labi. Kafijas automātiem, kam instruments nav nepieciešams, varat manuāli nospiest pogu uz leju un pagriezt to pa kreisi vai pa labi (skatiet 2. attēlu).
Pagrieziet to par maksimāli vienu pakāpi pa kreisi vai pa labi, lai regulētu iestatījumu. Kafijas automātam būs vai nu skaitļi vai punkti, kas norāda maluma iestatījumu. Mazāks punkts = mazāks daļiņu izmērs. Mazāks skaitlis = mazāku daļiņu izmērs
Pagatavojiet 2-3 tasītes kafijas, lai sajustu garšas atšķirību. Iekšējai sistēmai ir jāveic atbilstošas korekcijas attiecībā uz kafijas dzirnaviņu griešanās ilgumu, lai nodrošinātu to, ka optimālas espresso tasītes pagatavošanai tiek samalts atbilstošais kafijas daudzums.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:EP2331/10, EP2330/10, EP2334/10. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›