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Nevaru noregulēt Philips espresso automāta dzirnaviņu iestatījumu

Izpildiet tālāk norādītās darbības un noskatieties video, lai pielāgotu Philips espresso automāta dzirnaviņu iestatījumu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP2331/10, EP2330/10, EP2334/10. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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