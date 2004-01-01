Lai Bluetooth Philips Sonicare zobu suku savienotu ar Sonicare lietotni, pārliecinieties, ka zobu suka un tālrunis ir savienoti pārī, izmantojot Bluetooth. Ja lietotni izmantojat pirmo reizi, būs jāizveido pāra savienojums ar zobu suku. Pēc tam izpildiet norādījumus lietotnē.
Ja zobu suka ir savienota pārī ar lietotni, tā savienosies un sinhronizēsies, kad to ieslēgsiet. Tālrunim jāatrodas tuvumā ar aktivizētu Bluetooth funkciju un atvērtu lietotni.
Iepriekš minētā informācija attiecas arī uz lietotni Sonicare For Kids. Lai uzzinātu vairāk, noskatieties tālāk redzamo videoklipu.