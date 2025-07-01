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No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi

Ja Philips Airfryer izdala baltus dūmus, lūdzu, skatiet tālāk, lai uzzinātu, kā to vienkārši novērst pašrocīgi.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: NA150/00 , NA110/00 , NA565/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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