No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi

Sildelements atrodas ierīces AirFryer augšdaļas iekšpusē. Spēcīgās gaisa plūsmas dēļ vieglas sastāvdaļas (piemēram, grauzdētas maizes šķēle, dārzeņu vai augļu sloksnītes) var nokļūt pie sildelementa. Lūdzu, notīriet pārtikas produktus no sildelementa, kad ierīce ir atdzisusi.
Piezīme. Lai novērstu dūmus, kad gatavojat vieglas sastāvdaļas, varat izmantot kādu no tālāk norādītajiem piederumiem atkarībā no ierīces AirFryer modeļa.
- Uzkodu vāks
- Pret izšļakstīšanos aizsargāts vāks
- Multifunkcionālais grozs
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