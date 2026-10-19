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Pēc AquaClean filtra uzstādīšanas Philips espresso automāts aicina veikt atkaļķošanu

Pastāv vairāki iemesli, kāpēc Philips espresso automāts pēc AquaClean filtra uzstādīšanas aicina veikt atkaļķošanu. Iespējamos risinājumus skatiet tālāk. Lūdzu, ņemiet vērā! Svarīgi ir ņemt vērā — ja jūs jau izmantojat AquaClean ūdens filtru, kādā brīdī pēc 8 filtra darbības cikliem jums tāpat būs jāveic automāta atkaļķošana.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP2330/10, EP2331/10, EP3349/70. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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