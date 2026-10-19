Pēc AquaClean filtra uzstādīšanas Philips espresso automāts aicina veikt atkaļķošanu

Kad ir uzstādīts un aktivizēts AquaClean filtrs, AquaClean indikators iedegas zilā krāsā, norādot, ka AquaClean ūdens filtrs ir aktīvs.
Ja AquaClean indikators nedeg zilā krāsā, tad filtrs nav aktīvs, un tas ir jāuzstāda un jāaktivizē. Lai to izdarītu, izpildiet tālāk norādītās darbības vai noskatieties mūsu videomateriālu.
1. Kratiet filtru aptuveni 5 sekundes.
2. Filtram atrodoties otrādi, iegremdējiet to krūzē ar aukstu ūdeni, pakratiet/nedaudz piespiediet to un pagaidiet, līdz no tā vairs nenāk gaisa burbulīši.
3. Tagad filtrs ir gatavs lietošanai un to var ievietot ūdens tvertnē.
4. Ieslēdziet kafijas automātu.
5. Ievietojiet filtru vertikāli uz ūdens tvertnē esošā filtra savienojuma. Spiediet to uz leju līdz zemākajam iespējamajam punktam.
6. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei un ievietojiet to atpakaļ automātā.
7. 3 sekundes turiet nospiestu AquaClean filtra ikonu, līdz tā sāk mirgot.
8. Novietojiet bļodu zem karstā ūdens teknes un nospiediet palaišanas pogu. Automāts izvadīs nelielu daudzumu silta ūdens.
9. Kad tas ir izdarīts, AquaClean filtra indikators iedegsies zilā krāsā, norādot, ka AquaClean ūdens filtrs ir aktivizēts.
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