Philips Avent savienotā bērnu uzraudzības ierīce zaudē savienojumu
Ja Philips Avent Baby Monitor vecāku un bērna ierīces zaudē savienojumu, novietojiet tās tuvu vienu otrai un uzgaidiet līdz vienai minūtei, lai tās izveidotu savienojumu. Izslēdziet vecāku ierīces skaņu, kad abas ierīces atrodas tuvu viena otrai.
Ja ierīces pēc vienas minūtes nav savienotas, veiciet tālāk norādītās problēmu novēršanas darbības.
Vienlaikus piespiediet bērna ierīces naktslampiņas un nomierinošas skaņas pogas trīs sekundes. Naktslampiņa sāk mirgot.
Vienlaikus turiet nospiestas vecāku ierīces režīma izvēles un izvēlnes pogas 10 sekundes.
Vecāku ierīces ekrānā tiek parādīts kvadrātkods. Turiet bērnu ierīci aptuveni 20 cm attālumā no ekrāna, pavēršot kameru pret kvadrātkodu.
Kad kamera noskenē kodu, bērnu ierīce atskaņo melodiju, kas apzīmē veiksmīgu savienošanu pārī. Video straumēšana vecāku ierīcē sākas 10–20 sekunžu laikā.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›