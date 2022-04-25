41BDL7224L/00
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Bez ierobežojumiem. Bez robežām. Philips L-Line 7000 sērijas LED izkārtņu risinājums ar nebeidzamām iespējām formā un izmērā. Vienlaidu sasaiste un vairāku izmēru opcijas nodrošina patiesi unikālus jebkuras dimensijas displejus ideāliem rezultātiem.
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Philips L-Line 7000 sērijas LED paneļi ir 25 cm augstumā un ir pieejami 50 cm, 75 cm un 100 cm platumā. Šie displeji ir gatavi uzstādīšanai jebkurā ainavas formātā bez izmēra ierobežojumiem. Pieejami arī slīpi stūri, lai veidotu gan ieliektus, gan izliektus dizainus.
Sasniedziet izcilību ar precizitāti. Aktīvā darbības uzraudzība padara apkopi ātru, vienkāršu un paredzamu, precīzi parādot kļūdu un tās atrašanās vietu. Šīs programmatūras, kas darbojas reālajā laikā gan tiešsaistē, gan bezsaistē, lietošana padara daļu nomaiņu par efektīvu procesu, it sevišķi īpašniekiem, kuru ekrāni atrodas dažādās ģeogrāfiskajās vietās.
Katrs Philips L-Line LED panelis ir kalibrēts izcilos apstākļos mūsu rūpnīcā. Tas nozīmē, ka uz vietas nav nepieciešams veikt tālāku kalibrēšanu, nodrošinot ātrāku uzstādīšanu. Kalibrēšanas un konfigurēšanas faili ir pieejami, lai nodrošinātu ātru apkopi.
Mainiet un salieciet katru Philips L-Line 7000 LED paneļa izmēru, lai veidotu vienu jebkuras formas un izmēra ekrānu. Dinamiskas un elastīgas salikšanas tapas nodrošina izcilu darbību jebkuros apstākļos, veidojot gludu, vienmērīgu ekrāna virsmu. Papildus ērtībām un efektivitātei katram LED panelim ir atveres katrā pusē, radot iespēju izveidot dažādus vadu savienojumus starp LED paneļiem un jebkuru ārēju ievades savienojumu. Atveres LED paneļa augšā un apakšā var atvērt gadījumā, ja iespējams izveidot savienojumu tikai no augšas vai apakšas.
Veidojiet jebkuras formas, izmēra vai izšķirtspējas ekrānus bez rāmjiem. Philips Professional LED paneļu moduļu veida dizains ļauj jums pielāgoties jebkurai telpai. Veidojiet plašas, iegremdējošas instalācijas vai intriģējošus rakstus. Viegli veidojiet displejus, kas vienmērīgi plūst ap ieejām un citām atverēm. Pat liekto displeju stūrus ir viegli izveidot ar jauno Philips 7000 sēriju.
Jūsu Philips Professional LED displejiem ir iebūvēti vadu savienojumi, lai strāvas un datu vadi būtu sakārtoti. Displeja paneļus strāvai un datiem iespējams viegli pieslēgt, atvieglojot un paātrinot uzstādīšanu.
Philips Professional LED displeji lieto augstas veiktspējas LED diodes, kas ir rūpīgi testētas, efektīvas attiecībā uz enerģiju un izmaksām. Turklāt uzlabotā tehnoloģija ļauj displejam dinamiski taupīt strāvas patēriņu.
Konformais pārklājums, kas ir izturīgs pret putekļiem, netīrumiem, sēnītēm un mitrumu, pasargā šo izstrādājumu un nodrošina vieglu tā uzturēšanu. Novērtēts ar IP30, un ir apstiprināta līdz minimumam samazināta īssavienojuma rašanās putekļu un korozijas dēļ.
Karstumizturīgs dizains palēnina liesmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā un palīdz aizsargāt LED paneļu strukturālo izturību ugunsgrēka gadījumā. Pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi Eiropas standartam B1 DIN4102, Britu standartam (BS476-7) un Ziemeļamerikas standartam UL94.
Patentētie vieglas uzstādīšanas balsteņi padara uzstādīšanu vēl ātrāku. Šie izvēles priekšmeti ir pieejami plakanu LED ekrānu veidošanai, izliektiem ekrāniem (177,5/175/172,5 grādiem) un L formas 90 grādu stūriem.
Attēls/displejs
Lietošanas komforts
Strāvas padeve
Darbības nosacījumi
Korpuss
Modulis
Piederumi
Dažādi
Iepakojuma informācija
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