Iegūsti tīrākas grīdas īsākā laika posmā un atvadies no ierastās grīdu mazgāšanas, kuras laikā netīrumi tiek izsmērēti pa grīdu. Ar Philips 3000. un 5000. sērijas OneUp tīrīšana ir ātrāka un vieglāka.
Philips OneUp elektriskā slota
Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
Izbaudi tīrāku, ātrāku un higiēniskāku ikdienas uzkopšanu. Philips OneUp elektriskā slota izmanto modernākās tehnoloģijas, lai grīdas mazgāšana būtu vieglāka.
Philips OneUp tehnoloģija
Vienmēr tīrs ūdens
Šī modernā sistēma klusi izsmidzina uz grīdas tīro ūdeni un vienlaikus iesūc netīro atsevišķā tvertnē, tādējādi saglabājot grīdas nevainojami tīras, neizplatot netīrumus un neatstājot pēdas.
Tīrīšana bez piepūles
Divkārt ātrāka uzkopšana, salīdzinot ar parasto mazgāšanu
Uzkop grīdu bez pūlēm, aizmirstot par spaiņiem, ūdens izspiešanu vai skalošanu. Philips OneUp elektriskā mazgāšanas slota ikvienu darba posmu paveic vienkārši.
Patiešām tīra grīda
Divreiz tīrākas grīdas¹
OneUp notīra taukus, traipus, lipīgus netīrumus un smalkus putekļus, padarot grīdas uzkopšanu ikdienā ātru un vieglu. Ar Philips OneUp iegūsti mirdzošu grīdu bez pēdām un švīkām, iznīcinot 99,9% baktēriju³.
Rūpīgākai grīdas uzkopšanai un ikdienas netīrumu savākšanai.
Notīra uz grīdas esošos taukus, traipus, lipīgus netīrumus, smalkus putekļus un ikdienas gružus. Mirdzošai grīdai, neatstājot atlikumus un švīkas, likvidē līdz 99,9% baktēriju*
Uzkopšana bez pūlēm no sākuma līdz beigām
Uzkopiet grīdu bez pūlēm, aizmirstiet par spaiņiem, ūdens izspiešanu vai skalošanu. Philips OneUp elektriskā mazgāšanas slota ikvienu darba posmu paveic vienkārši.
OneUp tehnoloģija
Patentētās OneUp tehnoloģijas sūkņi sūknē tīro ūdeni uz grīdas un klusi iesūknē netīro ūdeni, tādējādi nodrošinot efektīvu elektrisku grīdas tīrīšanu.
Tīrais un netīrais ūdens vienmēr tiek glabāts atsevišķi
Integrētā ūdens tvertne nodrošina, ka tīrais un netīrais ūdens nesajaucas. Tvertni var viegli uzpildīt un iztukšot, nepieskaroties netīrumiem.
Eņģe grozās 360° leņķī un nodrošina maksimālu sasniedzamību
Eņģe grozās 360° leņķī un ļauj gan piekļūt grūti aizsniedzamām vietām, gan arī iztīrīt zem zemām mēbelēm.
Optimālā grīdas platība
Ierīce ir ideāli piemērota līdz 125 m² lielām telpām, jo ar vienu ūdens tvertnes uzpildi var iztīrīt 50 m².
Ērta bezvada ierīce
Pārvietošanās ir brīva, un netraucē nekādi vadi. Tā darbojas tāpat kā tradicionālā mazgāšanas slota — tikai bez spaiņa.
Ietaupa līdz pat 90% ūdens
Philips OneUp elektriskā slota ietaupa ūdeni
Philips OneUp elektriskā slota palīdz bez piepūles iztīrīt māju, rūpējoties par apkārtējo vidi. Efektīvāka ūdens izmantošana palīdz ietaupīt līdz pat 90% ūdens, salīdzinot ar manuālo mazgāšanas slotu un spaini.
