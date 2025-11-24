Meklējamie vārdi

Vīrietis tur bērnu un mazgā koka grīdu gaišā
19 reviews

Philips 5000. sērijas OneUp

Ardievu, vecā slota, esi sveicināts, OneUp!

Ieteicama mazumtirdzn. cena

Šīs preces pārdošana ir pārtraukta
Apskatīt visus modeļus
Pietuvināts attēls ar zilu slotu, kas uzkopj pelēku flīžu grīdu

Philips OneUp elektriskā slota

Iegūsti tīrākas grīdas īsākā laika posmā un atvadies no ierastās grīdu mazgāšanas, kuras laikā netīrumi tiek izsmērēti pa grīdu. Ar Philips 3000. un 5000. sērijas OneUp tīrīšana ir ātrāka un vieglāka.

Philips OneUp elektriskā slota

Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp

Izbaudi tīrāku, ātrāku un higiēniskāku ikdienas uzkopšanu. Philips OneUp elektriskā slota izmanto modernākās tehnoloģijas, lai grīdas mazgāšana būtu vieglāka.

2024_FC_5113_kitt_packaging_content 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Philips OneUp tehnoloģija

Vienmēr tīrs ūdens

Šī modernā sistēma klusi izsmidzina uz grīdas tīro ūdeni un vienlaikus iesūc netīro atsevišķā tvertnē, tādējādi saglabājot grīdas nevainojami tīras, neizplatot netīrumus un neatstājot pēdas.

Tīrīšana bez piepūles

Divkārt ātrāka uzkopšana, salīdzinot ar parasto mazgāšanu​

Uzkop grīdu bez pūlēm, aizmirstot par spaiņiem, ūdens izspiešanu vai skalošanu. Philips OneUp elektriskā mazgāšanas slota ikvienu darba posmu paveic vienkārši.

Patiešām tīra grīda

Divreiz tīrākas grīdas¹

OneUp notīra taukus, traipus, lipīgus netīrumus un smalkus putekļus, padarot grīdas uzkopšanu ikdienā ātru un vieglu. Ar Philips OneUp iegūsti mirdzošu grīdu bez pēdām un švīkām, iznīcinot 99,9% baktēriju³.

User guide Product sheet
5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Rūpīgākai grīdas uzkopšanai un ikdienas netīrumu savākšanai.

Notīra uz grīdas esošos taukus, traipus, lipīgus netīrumus, smalkus putekļus un ikdienas gružus. Mirdzošai grīdai, neatstājot atlikumus un švīkas, likvidē līdz 99,9% baktēriju*

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Uzkopšana bez pūlēm no sākuma līdz beigām

Uzkopiet grīdu bez pūlēm, aizmirstiet par spaiņiem, ūdens izspiešanu vai skalošanu. Philips OneUp elektriskā mazgāšanas slota ikvienu darba posmu paveic vienkārši.

OneUp tehnoloģija

Patentētās OneUp tehnoloģijas sūkņi sūknē tīro ūdeni uz grīdas un klusi iesūknē netīro ūdeni, tādējādi nodrošinot efektīvu elektrisku grīdas tīrīšanu.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Tīrais un netīrais ūdens vienmēr tiek glabāts atsevišķi

Integrētā ūdens tvertne nodrošina, ka tīrais un netīrais ūdens nesajaucas. Tvertni var viegli uzpildīt un iztukšot, nepieskaroties netīrumiem.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Eņģe grozās 360° leņķī un nodrošina maksimālu sasniedzamību

Eņģe grozās 360° leņķī un ļauj gan piekļūt grūti aizsniedzamām vietām, gan arī iztīrīt zem zemām mēbelēm.

Zila slota tīra koka grīdu

Optimālā grīdas platība

Ierīce ir ideāli piemērota līdz 125 m² lielām telpām, jo ar vienu ūdens tvertnes uzpildi var iztīrīt 50 m².

Tīrīšanas rīku salīdzinājums

Ērta bezvada ierīce

Pārvietošanās ir brīva, un netraucē nekādi vadi. Tā darbojas tāpat kā tradicionālā mazgāšanas slota — tikai bez spaiņa.

Roka tur zilu ūdens tvertni

Ietaupa līdz pat 90% ūdens

Philips OneUp elektriskā slota ietaupa ūdeni

Philips OneUp elektriskā slota palīdz bez piepūles iztīrīt māju, rūpējoties par apkārtējo vidi. Efektīvāka ūdens izmantošana palīdz ietaupīt līdz pat 90% ūdens, salīdzinot ar manuālo mazgāšanas slotu un spaini.

Atsauksmes

Klientu apkalpošana un atbalsts

Saņemiet palīdzību saistībā ar produktu, atrodiet rokasgrāmatas, uzziniet labākos padomus un ieteikumus un novērsiet problēmas

CustomerSupport

Atbalsta sākumlapa

Atrodiet visas atbalsta tēmas un daudz ko citu

MagnifyingGlass

Atrodiet savu produktu

Meklējiet pēc modeļa numura un atrodiet informāciju par konkrēto produktu

Uzzināt vairāk

Salīdzināt
Philips 5000. sērijas OneUp
Philips 5000. sērijas OneUp
**  Vizuālā tīrība: notīrītās virsmas spīdīguma mērījums, pārbaudīta šķidrumu savākšana salīdzinājumā ar parastajām mazgāšanas slotām.
***  Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar parasto mazgāšanas slotu uz neabsorbējošas grīdas saskaņā ar IEC 60335-2-2 aklimatizētajiem apstākļiem.
**** Pārbaudīts konkrētā testa zonā ar E. Coli un S. Aureus paraugiem, izmantojot tikai ūdeni.
*****  Mājoklim, kura platība ir 125 m².

Abonē mūsu biļetenu
* Šis ir obligātais lauks

Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

Jaunu produktu izlaišana

Padomi un ieteikumi

* Šis ir obligātais lauks

*
Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
Ko tas nozīmē?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.