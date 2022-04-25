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Signage Solutions
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    Signage Solutions LED displejs

    41BDL7539L/00

    Overall rating / 5
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    Bez ierobežojumiem. Bez robežām. Philips L-Line 7000 sērijas LED izkārtņu risinājums ar nebeidzamām iespējām formā un izmērā. Vienlaidu sasaiste un vairāku izmēru opcijas nodrošina patiesi unikālus jebkuras dimensijas displejus ideāliem rezultātiem.

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    Signage Solutions LED displejs

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    LED displejs katrai formai un veidolam

    • 41''
    • Direct View LED

    Pieejami 3 izmēros

    Patentētie vieglas uzstādīšanas balsteņi padara uzstādīšanu vēl ātrāku. Šie izvēles priekšmeti ir pieejami plakanu LED ekrānu veidošanai, izliektiem ekrāniem (177,5/175/172,5 grādiem) un L formas 90 grādu stūriem.

    Konformais pārklājums un aizsardzības klase

    Konformais pārklājums, kas ir izturīgs pret putekļiem, netīrumiem, sēnītēm un mitrumu, pasargā šo izstrādājumu un nodrošina vieglu tā uzturēšanu. Novērtēts ar IP30, un ir apstiprināta līdz minimumam samazināta īssavienojuma rašanās putekļu un korozijas dēļ.

    Dinamisks paneļu savienojums

    Mainiet un salieciet katru Philips L-Line 7000 LED paneļa izmēru, lai veidotu vienu jebkuras formas un izmēra ekrānu. Dinamiskas un elastīgas salikšanas tapas nodrošina izcilu darbību jebkuros apstākļos, veidojot gludu, vienmērīgu ekrāna virsmu. Papildus ērtībām un efektivitātei katram LED panelim ir atveres katrā pusē, radot iespēju izveidot dažādus vadu savienojumus starp LED paneļiem un jebkuru ārēju ievades savienojumu. Atveres LED paneļa augšā un apakšā var atvērt gadījumā, ja iespējams izveidot savienojumu tikai no augšas vai apakšas.

    Dinamiska strāvas taupīšana

    Philips Professional LED displeji lieto augstas veiktspējas LED diodes, kas ir rūpīgi testētas, efektīvas attiecībā uz enerģiju un izmaksām. Turklāt uzlabotā tehnoloģija ļauj displejam dinamiski taupīt strāvas patēriņu.

    Kalibrēts rūpnīcā

    Katrs Philips L-Line LED panelis ir kalibrēts izcilos apstākļos mūsu rūpnīcā. Tas nozīmē, ka uz vietas nav nepieciešams veikt tālāku kalibrēšanu, nodrošinot ātrāku uzstādīšanu. Kalibrēšanas un konfigurēšanas faili ir pieejami, lai nodrošinātu ātru apkopi.

    Karstumizturīgs dizains

    Karstumizturīgā konstrukcija palēnina liesmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā un palīdz aizsargāt LED paneļu strukturālo izturību ugunsgrēka gadījumā. Pārbaudīts un sertificēts atbilstoši ugunsdrošības sertifikātiem.

    Jebkura veida formas, L formas stūris vai izliekums

    Philips L-Line 7000 sērijas LED paneļi ir 25 cm augstumā un ir pieejami 50 cm, 75 cm un 100 cm platumā. Šie displeji ir gatavi uzstādīšanai jebkurā ainavas formātā bez izmēra ierobežojumiem. Pieejami arī slīpi stūri, lai veidotu gan ieliektus, gan izliektus dizainus.

    LED panelis ar augstu spilgtuma līmeni

    Attēlojiet visu veidu saturu jebkādā vidē. Atstājiet lielu iespaidu ar dzidriem un skaidriem paziņojumiem spilgtās vietās, piemēram, veikalu skatlogos vai vietās, kas pakļautas tiešiem saules stariem. Šis LED panelis ar augstu spilgtuma līmeni ir ideāli piemērots, lai piesaistītu uzmanību lielās, rosīgās vietās, kur ir liels vides apgaismojums.

    Izvēles slīpie stūri ļauj veidot liektus ekrānus

    Veidojiet jebkuras formas, izmēra vai izšķirtspējas ekrānus bez rāmjiem. Philips Professional LED paneļu moduļu veida dizains ļauj jums pielāgoties jebkurai telpai. Veidojiet plašas, iegremdējošas instalācijas vai intriģējošus rakstus. Viegli veidojiet displejus, kas vienmērīgi plūst ap ieejām un citām atverēm. Pat liekto displeju stūrus ir viegli izveidot ar jauno Philips 7000 sēriju.

    Philips aktīva darbības uzraudzība

    Sasniedziet izcilību ar precizitāti. Aktīvā darbības uzraudzība padara apkopi ātru, vienkāršu un paredzamu, precīzi parādot kļūdu un tās atrašanās vietu. Šīs programmatūras, kas darbojas reālajā laikā gan tiešsaistē, gan bezsaistē, lietošana padara daļu nomaiņu par efektīvu procesu, it sevišķi īpašniekiem, kuru ekrāni atrodas dažādās ģeogrāfiskajās vietās.

    Vienmērīga savienošana izciliem attēliem

    Jūsu Philips Professional LED displejiem ir iebūvēti vadu savienojumi, lai strāvas un datu vadi būtu sakārtoti. Displeja paneļus strāvai un datiem iespējams viegli pieslēgt, atvieglojot un paātrinot uzstādīšanu.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Malu attiecība
      4:1
      Spilgtuma viendabīgums
      >= 97%
      Spilgtums pēc kalibrēšanas
      2650 niti
      Spilgtums pirms kalibrēšanas
      3500 niti
      Kalibrēšana (spilgtums/krāsa)
      Atbalstīta
      Krāsas temperatūras pielāgošanas diapazons
      4000~9500 K (ar programmatūru)
      Krāsas temperatūras noklusējums
      6500 ± 500 K
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      11 000:1
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      140  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      140  grādi
      Attēla uzlabošana
      Plašas krāsu gammas displejs
      Novietošana
      Ainava
      Rāmja frekvence (Hz)
      50 un 60
      Atsvaidzināšanas frekvence (Hz)
      2100~3900 (14 biti: 3900 Hz)
      Lietojums
      Istabas

    • Lietošanas komforts

      Ērta uzstādīšana
      • Vadtapas
      • Viegls
      Jaudas kanāls
      230 V videi: 8 vai mazāk barošanas skapju, 110 V videi: 4 barošanas skapji vai mazāk, maksimāli 10 A
      Viena signāla vadības cilpa
      RJ45

    • Strāvas padeve

      Ieejas spriegums
      Maiņstrāva 100~240 V (50 un 60 Hz)
      Melna ekrāna strāvas patēriņš (W)
      < 11
      Maks. strāvas patēriņš AC (W)
      < 143,7
      Maks. strāvas patēriņš BC (W)
      < 199
      Parastais strāvas patēriņš (W)
      < 47,9

    • Darbības nosacījumi

      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      –20~45  °C
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~50  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      10~80%
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      10~85%

    • Korpuss

      Skapja platība (m2)
      0,25
      Skapja pikseļi (punkti)
      16 384
      Skapja izmēri (platums x augstums)
      256 x 64
      Skapja izmērs (mm)
      1000 x 250 x 42
      Datu savienotājs
      RJ45
      Strāvas savienotājs
      Trīskodolu ligzda (C14 ieeja, C13 izeja)
      Saņemšanas karšu skaits
      1 gab.
      Saņemšanas kartes specifikācijas
      A5S Plus
      Saņemšanas kartes zīmols
      NovaStar
      Svars (kg)
      5,87 kg (±294 g)
      Skapja izmērs pa diagonāli (collas)
      40,6"
      Skapja konstrukcija
      Liets alumīnijs
      Sānu leņķis (grādi)
      45

    • Modulis

      LED tips
      SMD 1921 vara vads
      Pikseļa sastāvs
      1R1G1B
      LED darbības laiks (h)
      100 000 ar pusi spilgtuma
      Moduļa izšķirtspēja (platums x augstums pikseļos)
      64 x 64
      Pikseļa augstums (mm)
      3,9
      Moduļa izmērs (platums x augstums mm)
      249,9 * 249,9

    • Piederumi

      LAN vads (RJ45, CAT-5)
      2 gab.
      Strāvas vads
      2 gab.
      QSG
      1 gab.

    • Dažādi

      Garantija
      2 gadi
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, 15. daļa, A klase
      • EAC
      Karstumizturības sertifikācija
      • BS 476 7. daļa: 1997
      • UL94
      Konformais pārklājums
      mezgla panelis, LED moduļa aizmugure

    • Iepakojuma informācija

      Iepakojuma izmērs (mm)
      1270 x 421 x 224
      Bruto svars (kg)
      11,28

    Badge-D2C

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