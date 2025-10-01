43BDL3650QE/00
Labāks attēlojums
Iesaistiet auditoriju ar šo videi draudzīgo 4K Ultra HD digitālo displeju. Tas nodrošina nepārspējamu 4K UHD veiktspēju, patērējot divreiz mazāk enerģijas nekā citi tirgū pieejamie modeļi, un atbilst visjaunākajam PPDS ekodizainam.
Izstrādāts, izvēloties tādus ražošanas procesus, fiziskās īpašības, materiālus, iepakojumu un iebūvēto programmatūru, kas ir saudzīgāki pret vidi un nodrošina lielāku energoefektivitāti. Philips Signage 3650 EcoDesign displejs ir veidots tā, lai tas izmantotu vismaz divreiz mazāk enerģijas nekā salīdzināmie displeji, vienlaikus nodrošinot tādu pašu nepārspējamu veiktspēju.
Philips Signage 3650 EcoDesign ir piešķirts EPEAT Gold Climate+ ekomarķējums, un tas atbilst stingrajiem kritērijiem, kas saistīti ar šo pasaulē vadošo elektronikas jomas ekomarķējumu.
Izmantojot mūsu Android 10 SoC platformu, šie produktīvie displeji ir optimāli pielāgoti oriģinālajām Android lietotnēm, un jūs varat instalēt tīmekļa lietotnes arī tieši uz displeja. Tie ir pielāgojami un droši, kā arī gādā par to, ka displeja specifikācijas ilgāk saglabājas atbilstošas.
FailOver ir revolucionāra tehnoloģija, kas ir svarīga prasīgos komerciālos apstākļos. Tā automātiski uz ekrāna atskaņo dublētu saturu, lai nodrošinātos pret maz ticamo gadījumu, kad ievades avotam vai lietojumprogrammai rodas kļūme. Vienkārši izvēlieties primāro ieejas savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat gatavs tūlītējai satura aizsardzībai.
Kopīgojiet ekrānu bezvadu režīmā, izmantojot esošo Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši savienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI mijiedarbības sargspraudni, lai pārraidītu saturu tieši uz ekrāna bez savienojuma ar drošo tīklu.
Atklājiet Philips Signage 3650 EcoDesign displeju jaudu, daudzpusību un intelektu attālināti ar Wave. Šī evolucionējošā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, programmu nodrošinājuma jaunināšanu, atskaņošanas sarakstu pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.
Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojiet saturu tiešsaistē un pievienojiet atsevišķu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot papildu CRD22 Wi-Fi moduli vai LAN, un baudiet jūsu izveidotos atskaņošanas sarakstus.
Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.
