    43BDL3651T/00

    Veiciniet sadarbību. Sniedziet informāciju. Šis reaģējošais Philips daudzskārienu profesionālais UHD displejs ir izcils lietošanai ar vairākiem pirkstiem, kā arī vairākiem lietotājiem — no ceļa norāžu atrašanas līdz prezentācijām. Vienlaikus var aktivizēt līdz 10 skāriena punktiem.

    10 punktu daudzskārienu displejs.

    • 43"
    • Darbību nodrošina Android
    • Daudzskārienu
    Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

    Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

    CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu

    Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskarne ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logrīki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.

    FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

    No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

    CMND & Deploy. Instalējiet un palaidiet lietotnes attāli

    Ātri instalējiet un palaidiet jebkuru lietotni — pat neesot uz vietas un strādājot attālināti. CMND & Deploy ļauj pievienot un atjaunināt jūsu lietotnes, kā arī lietotnes no Philips Professional Display App Store. Vienkārši noskenējiet QR kodu, piesakieties veikalā un noklikšķiniet uz lietotnes, kuru vēlaties instalēt. Lietotne tiek automātiski lejupielādēta un palaista.

    Iekšējā atmiņa. Augšupielādējiet saturu tūlītējai atskaņošanai

    Saglabājiet un atskaņojiet saturu bez pastāvīga ārēja atskaņotāja. Jūsu Philips profesionālajam displejam ir iekšējā atmiņa, kura ļauj displejā augšupielādēt multivides failus tūlītējai atskaņošanai. Iekšējā atmiņa darbojas arī kā kešatmiņa straumēšanai tiešsaistē.

    Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes

    Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jauna Android 8 operētājsistēma aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      108.0  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      43  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Pikseļu frekvence
      0,2451 (H) × 0,2451 (V) mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 ar 60 Hz
      Spilgtums
      400  cd/m²
      Displeja krāsas
      1,07 B
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      8  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Attēla uzlabošana
      • 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana
      • 3D Combfilter
      • Kustību kompensācija bez rindpārleces
      • Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
      • 3D MA bez rindpārleces
      • Dinamiskā kontrasta uzlabošana
      Virsmas apstrāde
      Matēts pārklājums
      Paneļa tehnoloģija
      IPS
      Operētājsistēma
      Android 8.0

    • Savienojamība

      Audio izeja
      3,5 mm ligzda
      Video ieeja
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 A tips (x2)
      • USB 2.0 B tips (x1)
      • VGA (analogs D-Sub) (x1)
      Audio ieeja
      3,5 mm ligzda
      Citi savienojumi
      • micro SD
      • OPS
      Ārējā vadība
      • RJ45
      • IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda
      • RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      • Ainavas režīms (18/7)
      • Portreta režīms (18/7)
      Ekrānsaudzētāja funkcijas
      Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
      Tastatūras vadība
      • Slēptas
      • Slēdzamas
      Tālvadības pults signāls
      Slēdzamas
      Signāla kanāls
      • IR kanāls
      • RS232
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Vadāmība tīklā
      • RS232
      • RJ45

    • Skaņa

      Iebūvēti skaļruņi
      2 x 10 W

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
      Patēriņš (tipisks)
      100  W
      Patēriņš (maks.)
      220 W
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      G

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Video formāti
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Izmēri

      Komplekta platums
      990,0  mm
      Produkta svars
      17,9  kg
      Komplekta augstums
      578,2  mm
      Komplekta dziļums
      70,2(dziļums pie sienas stiprinājuma) / 102,7(dziļums pie ārējās OPS kārbas)  mm
      Komplekta platums (collas)
      38,98  colla
      Komplekta augstums (collas)
      22.76  colla
      Sienas stiprinājums
      200 mm x 200 mm, M6
      Komplekta dziļums (collas)
      2.76(D@Wall mount)/4.04(D@External OPS box)  colla
      Rāmja platums
      2,0 mm (augšā, labajā pusē/kreisajā pusē/apakšā)
      Produkta svars (mārciņas)
      39,46  lb

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  stundas
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      20–80% (bez kondensācijas)
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      5–95% (bez kondensācijas)

    • Multivides lietojumprogrammas

      USB video atskaņošana
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB attēlu atskaņošana
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB audio atskaņošana
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Iekšējais atskaņotājs

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Atmiņa
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB
      Wi-Fi
      • 2,4 G
      • 5 G

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Tīrīšanas drāna (x 1)
      • IR sensora kabelis (1,8 m) (x1)
      • Philips logotips (x1)
      • Barošanas kabelis (3 m)
      • Īsa lietošanas pamācība (x1)
      • Tālvadības pults un AAA baterijas
      • RS232 kabelis (3 m) (x 1)
      • RS232 ziedlapķēdes kabelis (x 1)
      • USB pārsegs un skrūve x1
      Statnis
      BM05922 (opcija)

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • Arābu
      • Angļu
      • Franču
      • Vācu
      • Itāļu
      • Japāņu
      • Poļu
      • Spāņu
      • Turku
      • Krievu
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Tradicionālā ķīniešu
      • Dāņu
      • Holandiešu
      • Somu
      • Norvēģu
      • Portugāļu
      • Zviedru
      Garantija
      3 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, A klase
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB
      • RoHS

    • Mijiedarbība

      Daudzskārienu tehnoloģija
      Projicētā kapacitīvā
      Skāriena punkti
      10 vienlaicīgi skāriena punkti
      Standarts Plug and Play
      Savietojams ar HID
      Aizsargstikls
      3 mm rūdīts drošības stikls

