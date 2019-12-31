Iedzīviniet iztēles augļus un radiet plūdenas displeju sienas. Ar L-Line Professional LED displeju iegūsiet nebeidzamas iespējas. Konstrukcija bez apmales, plašs skatīšanās leņķis un neticams spilgtums nodrošina brīnišķīgu attēlu jebkurā izmērā.
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LED displeji ar nevainojamu attēla kvalitāti ideāli saskaņotam izskatam.
Izveidojiet jebkādas formas, izmēra vai izšķirtspējas video sienas bez apmalēm. Philips profesionālo LED skapju modulārais dizains nozīmē, ka varat pielāgoties jebkurai vietai. Veidojiet plašas, imersīvas sistēmas vai aizraujošus rakstus. Viegli izveidojiet video sienas, kas netraucēti plūst ap durvīm un citām atverēm.
Veidojiet jebkāda izmēra un formas video sienas, izmantojot displejus bez apmalēm
Vienkārši savienojiet vairākus LED displeju skapjus, lai izveidotu vēlamo izšķirtspēju – 4K, 8K vai pat lielāku. Salīdzinot ar LCD ekrāniem, LED displejiem ir augstākas atsvaidzes intensitātes, kas nodrošina vienmērīgāku attēlu. Lai arī kā to lietotu, jūs viņus aizrausiet ar kristāldzidru attēlu.
Augstas veiktspējas zelta vadu LED
Philips Professional LED displejos ir izmantoti augstas veiktspējas zelta vadi, kas ir efektīvāki enerģijas patēriņa un izmaksu ziņā.
Priekšējās piekļuves LED moduļi vieglai apkopei un uzturēšanai
Iekšējai elektronikai var viegli piekļūt apkopes un uzturēšanas vajadzībām. Katru no astoņiem skapī esošajiem LED moduļiem var izņemt ar īpašu magnētisku instrumentu, kas ļauj no priekšpuses izcelt moduli.
Philips Professional LED displejiem ir iebūvēti aizmugures kabeļu pārsegi, lai strāvas un datu kabeļi būtu sakārtoti. Displeju skapjus gan strāvai, gan datiem var viegli savienot virknes (ziedlapķēdes) slēgumā, tādējādi mazinot nekārtību un paātrinot uzstādīšanu.
Tehniskā specifikācija
Attēls/displejs
Malu attiecība
1:2
Spilgtuma viendabīgums
>= 97%
Spilgtums pēc kalibrēšanas
800 niti
Spilgtums pirms kalibrēšanas
1000 niti
Kalibrēšana (spilgtums/krāsa)
Atbalstīta
Krāsas temperatūras pielāgošanas diapazons
4000~9500 K (ar programmatūru)
Krāsas temperatūras noklusējums
6500 ± 500 K
Kontrasta attiecība (tipiskā)
>= 3000:1
Skatīšanās leņķis (horizontāli)
140
grādi
Skatīšanās leņķis (vertikāli)
140
grādi
Attēla uzlabošana
Dinamiskā kontrasta uzlabošana
Plašas krāsu gammas displejs
Novietošana
Portrets
Rāmja frekvence (Hz)
50 un 60
Atsvaidzināšanas frekvence (Hz)
1200~1920
Lietojums
24/7 h, iekštelpās
Lietošanas komforts
Ērta uzstādīšana
Vadtapas
Viegls
Bloķēšanas mehānisms skapim
Jaudas kanāls
230 V videi: 6 skapji vai mazāk, 110 V videi: 3 skapji vai mazāk
Viena signāla vadības cilpa
RJ45
Strāvas padeve
Patēriņš (tipisks)
<=87
W
BTU vērtība m2
1773 BTU/m2
Maksimālais enerģijas patēriņš
260
W
Ieejas spriegums
Maiņstrāva 200~240 V / maiņstrāva 100–120 V (50–60 Hz)
Darbības nosacījumi
Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
–20~45
°C
Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
-20 ~ 50
°C
Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
10~80%
Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
10~85%
Korpuss
Skapja platība (m2)
0,5
Skapja pikseļi (punkti)
61 952
Skapja izmēri (platums x augstums)
176 × 352
Skapja izmērs (mm)
500 × 1000 × 86
Datu savienotājs
RJ45
Strāvas savienotājs
Ieeja/izeja (C14/C13)
Saņemšanas karšu skaits
1 gab.
Saņemšanas kartes specifikācijas
A5S / A5S Plus
Saņemšanas kartes zīmols
Novastar
Svars (kg)
15,6 kg
Skapja izmērs pa diagonāli (collas)
44
Skapja konstrukcija
Alumīnijs + tērauds
Modulis
LED tips
SMD 2121 zeltīts vads
Pikseļa sastāvs
1R1G1B
LED darbības laiks (h)
100 000
Moduļa izšķirtspēja (platums x augstums pikseļos)
88x88
Moduļa izmērs (P × A × Dz mm)
250 * 250 * 19,1
Pikseļa augstums (mm)
2,84
Piederumi
Standarta savienojuma detaļa
3 gab.
LAN vads (RJ45, CAT-5)
1 gab. (130 cm)
QSG
1 gab.
Bultskrūve
4 gab. (M10 * 70) (padziļinātas galvas sešstūru skrūve)