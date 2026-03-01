55BDL2050A/00
Philips Signage 2000. sērija
Philips Signage 2000. sērija ved Signage līniju atpakaļ pie pamatiem — gaumīgo elementu 16/7 displeju var ērti integrēt bez sarežģīta papildu aprīkojuma. Darbību nodrošina Android 14, un par attēla kvalitāti gādā UHD iestatījums un 400 nitu spilgtums.
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
400 cd/m2 spilgtais UHD Philips Signage 2000. sērijas displejs paredzēts darbam 16/7 režīmā — ideāli piemērots uzņēmumiem, kas darbojas no rītausmas līdz krēslai un vēlas radīt iespaidu.
Philips Signage 2000. sērijas displejs, ko darbina Android 14, ir izstrādāts profesionālā platformā ar uzticamu savienojamību un integrētu drošību. Optimizēts Android lietotnēm, tāpēc tīmekļa lietotnes un programmatūru varēsit instalēt tieši displejā, un jums nevajadzēs ārēju multivides atskaņotāju.
Izmantojiet mūsu modulāro pieeju, paplašiniet savu displeju atbilstoši nākotnes iespējām. Paplašiniet iespējas, pievienojot Wi-Fi un papildu Bluetooth CRD22 moduli, izmantojiet arī Philips ScreenShare, un, domājot par atkārtotu izmantošanu un pārstrādājamību, izvēlieties ilgtspēju, samazinot EEIA atkritumu daudzumu.
FailOver pamatfunkcija, izmantojot 5 V karstās spraudnēšanas (“hotplug”) noteikšanu. Kritiski svarīga prasīgam komerciālam pielietojumam — FailOver ar 5 V karsto spraudnēšanu ļauj iestatīt sekundāru satura avotu, kas automātiski sāks atskaņošanu, ja primārā signāla padeve negaidīti pārtrūks.
Ar Wave tehnoloģiju attāli atklājiet Philips Signage 2000 EcoDesign displeju jaudu, daudzpusību un intelektu. Šī evolucionējošā mākoņa platforma nodrošina pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, aparātprogrammatūras jaunināšanu, atskaņošanas sarakstu pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.
Attēls/displejs
Savienojamība
Lietošanas komforts
Strāvas padeve
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Izmēri
Darbības nosacījumi
Multivides lietojumprogrammas
Iekšējais atskaņotājs
Piederumi
Dažādi
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