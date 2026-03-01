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  • Philips Signage 2000. sērija Philips Signage 2000. sērija Philips Signage 2000. sērija

    Signage Solutions Philips Signage 2000. sērija

    55BDL2050A/00

    Philips Signage 2000. sērija

    Philips Signage 2000. sērija ved Signage līniju atpakaļ pie pamatiem — gaumīgo elementu 16/7 displeju var ērti integrēt bez sarežģīta papildu aprīkojuma. Darbību nodrošina Android 14, un par attēla kvalitāti gādā UHD iestatījums un 400 nitu spilgtums.

    Signage Solutions Philips Signage 2000. sērija

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    Philips Signage 2000. sērija

    Elementu dizains — vienkāršs digitālais displejs

    • 55"
    • Darbību nodrošina Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 — saturs pieejams tieši tad, kad tas vajadzīgs.

    400 cd/m2 spilgtais UHD Philips Signage 2000. sērijas displejs paredzēts darbam 16/7 režīmā — ideāli piemērots uzņēmumiem, kas darbojas no rītausmas līdz krēslai un vēlas radīt iespaidu.

    Android 14 profesionālā vienkristālshēma.

    Philips Signage 2000. sērijas displejs, ko darbina Android 14, ir izstrādāts profesionālā platformā ar uzticamu savienojamību un integrētu drošību. Optimizēts Android lietotnēm, tāpēc tīmekļa lietotnes un programmatūru varēsit instalēt tieši displejā, un jums nevajadzēs ārēju multivides atskaņotāju.

    Izmantojot Philips ScreenShare, iespējama ekrāna kopīgošana bezvada režīmā.

    Izmantojiet mūsu modulāro pieeju, paplašiniet savu displeju atbilstoši nākotnes iespējām. Paplašiniet iespējas, pievienojot Wi-Fi un papildu Bluetooth CRD22 moduli, izmantojiet arī Philips ScreenShare, un, domājot par atkārtotu izmantošanu un pārstrādājamību, izvēlieties ilgtspēju, samazinot EEIA atkritumu daudzumu.

    FailOver pamatfunkcija. Lielāka drošība, ka saturs vienmēr būs pieejams.

    FailOver pamatfunkcija, izmantojot 5 V karstās spraudnēšanas (“hotplug”) noteikšanu. Kritiski svarīga prasīgam komerciālam pielietojumam — FailOver ar 5 V karsto spraudnēšanu ļauj iestatīt sekundāru satura avotu, kas automātiski sāks atskaņošanu, ja primārā signāla padeve negaidīti pārtrūks.

    Gatavs Philips Wave attālai ierīces pārvaldībai.

    Ar Wave tehnoloģiju attāli atklājiet Philips Signage 2000 EcoDesign displeju jaudu, daudzpusību un intelektu. Šī evolucionējošā mākoņa platforma nodrošina pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, aparātprogrammatūras jaunināšanu, atskaņošanas sarakstu pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      138.7  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      54.6  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Pikseļu frekvence
      0,315 x 0,315 mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 ar 60 Hz
      Spilgtums
      400  cd/m²
      Displeja krāsas
      1,07 miljardi krāsu
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      Dinamisks kontrasta koeficients
      500 000:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      8  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Attēla uzlabošana
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Paneļa tehnoloģija
      ADS
      Operētājsistēma
      Android 14
      Sausmigla
      1%

    • Savienojamība

      Video ieeja
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Citi savienojumi
      USB 3.0 (x2)
      Video izeja
      N/A
      Ārējā vadība
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Līnijas izeja
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Mozaīkas matrica
      Līdz 3 x 3
      Tastatūras vadība
      • Lockable
      • Hidden
      Tālvadības pults signāls
      Lockable
      Signāla kanāls
      IR Loopthrough
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      ECO mode
      Vadāmība tīklā
      RJ45

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V maiņstrāva
      Patēriņš (tipisks)
      111  W
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      G

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formāti
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1241,8  mm
      Produkta svars
      17,2  kg
      Komplekta augstums
      712,6  mm
      Komplekta dziļums
      63,6  mm
      Komplekta platums (collas)
      48,89  colla
      Komplekta augstums (collas)
      28.06  colla
      Sienas stiprinājums
      400 x 400 mm, M6
      Komplekta dziļums (collas)
      2.50  colla
      Rāmja platums
      13,9 mm (līdzens rāmis)
      Produkta svars (mārciņas)
      37,92  lb

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      5–40  °C
      MTBF
      30 000  stundas
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      10–90% RH (bez kondensācijas)

    • Multivides lietojumprogrammas

      USB video atskaņošana
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB attēlu atskaņošana
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB audio atskaņošana
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Iekšējais atskaņotājs

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Atmiņa
      3GB RAM
      Krātuve
      16GB

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Papildpiederumi
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantija
      3 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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