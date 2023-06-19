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    Signage Solutions E-Line displejs

    65BDL4052E/02

    Interaktīvs izglītības displejs

    Iedvesmojiet uz sadarbību. Maksimizējiet iesaistīšanos. Šī labāko specifikāciju Philips E-line Touch displeja darbību nodrošina Android un tas nodrošina uzlabotu izglītības programmatūru un programmu saderību, 20 skārienu punktus, un rūdītu matētu stiklu.

    Signage Solutions E-Line displejs

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    Interaktīvs izglītības displejs

    Ar daudzskārienu tehnoloģiju

    • 65”
    • Darbību nodrošina Android
    • Daudzskārienu
    OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem

    OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem

    Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

    Daudzskārienu tehnoloģija ar līdz pat 20 skāriena punktiem

    Izveidojiet neaizmirstamu interaktīvu pieredzi ar līdz pat 20 skāriena punktiem vienlaikus. Ideāls kopīgam darbam un sacensībām — šis displejs skatītājiem sniegs jebkādu saturu, tāpēc tas lieliski noder izglītībai, publiskiem pasākumiem, uzņēmumiem, viesmīlībai, kā arī tirdzniecībā. Skārienpanelis atbilst HID, sniedzot “Plug and Play” patiesi atbilstošu darbību.

    Iebūvēts baltās tāfeles režīms

    Iedvesmojiet veiklu sadarbošanos ar baltās tāfeles režīmu. Vienkārši aktivizējiet šo funkciju, lai displeju pārvērstu par tīru audeklu, uz kura vairāki cilvēki var zīmēt ar roku vai īpašiem ekrāna marķieriem. Visu ekrānā redzamo pēc tam var uzņemt, lai viegli izdrukātu vai koplietotu.

    Bezvadu ekrāna koplietošana un papildu sadarbošanās

    Attēlojiet četrus avotus uz viena ekrāna. Ekrāna koplietošana bezvadu režīmā ļauj vienlaikus pievienot vairākas ierīces, lai ātri pārslēgtu saturu, kad vien nepieciešams. Izmantojiet savu Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši pievienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI sargspraudņus, lai pārraidītu tieši uz ekrānu, nemaz neizveidojot savienojumu ar savu drošo/aizsargāto tīklu.

    Android: palaidiet savu lietotni vai izvēlieties palaišanai savu iecienītāko lietotni

    Izmantojot displejā integrēto Android operētājsistēmu, jūs varat strādāt ar pasaulē vislabāk izstrādāto operētājsistēmu un saglabāt savu lietotni tieši displejā. Satura atskaņošanai varat arī izvēlēties lietotni no lielās Android lietotņu bibliotēkas. Ar iebūvēto plānotāju varat palaist lietotnes un saturu, balstoties uz jūsu klientu un diennakts laiku. Ar automātiskās orientācijas funkciju satura attēlošana portreta vai ainavas režīmā ir tikpat vienkārša kā displeja ieslēgšana.

    Displeja virsmas

    Matēts, pretatspīduma, pirkstu nospiedumus atgrūžošs un ar 7 MoH cietības pakāpi.

    Nepalaidiet garām vilni revolucionāru rezultātu sasniegšanai

    Atklājiet Philips E-Line displeju jaudu, daudzpusību un inteliģenci attālināti ar Wave. Šī evolucionārā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalāciju un iestatīšanu, uzraugot un kontrolējot displejus, modernizējot aparātprogrammatūru, pārvaldot atskaņošanas sarakstus un iestatot enerģijas grafikus. Ietaupa laiku, enerģiju un samazina ietekmi uz vidi.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      163.9  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      64.5  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Pikseļu frekvence
      0,372 x 0,372 mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 ar 60 Hz
      Displeja krāsas
      1,07 miljardi krāsu
      Spilgtums (aiz stikla)
      360  cd/m²
      Spilgtums (pirms stikla)
      390  cd/m²
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      Dinamisks kontrasta koeficients
      500 000:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      8  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Attēla uzlabošana
      • 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana
      • 3D Combfilter
      • Kustību kompensācija bez rindpārleces
      • Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
      • 3D MA bez rindpārleces
      • Dinamiskā kontrasta uzlabošana
      Paneļa tehnoloģija
      ADS
      Operētājsistēma
      Android 11
      OS UI izšķirtspēja
      3840 x 2160 ar 60 Hz

    • Savienojamība

      Audio izeja
      3,5 mm mini ligzda (x1)
      Video ieeja
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      • USB 2.0 (x 3)
      • USB 3.0 (x 3)
      • USB-C (līdz 65 W)
      Audio ieeja
      3,5 mm mini ligzda (x1)
      Citi savienojumi
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x 3)
      Video izeja
      HDMI 2.0 (x1)
      Ārējā vadība
      • IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda
      • RJ45
      • RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      Ainavas režīms (18/7)
      Ekrānsaudzētāja funkcijas
      Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
      Tastatūras vadība
      Slēdzamas
      Tālvadības pults signāls
      Slēdzamas
      Signāla kanāls
      • RS232
      • IR kanāls
      Ērta uzstādīšana
      • Kompakta uzstādīšana
      • Maiņstrāvas izeja
      Citas priekšrocības
      Rokturi pārvietošanai
      Vadāmība tīklā
      • RS232
      • RJ45

    • Skaņa

      Iebūvēti skaļruņi
      2 x 15 W

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
      Patēriņš (tipisks)
      170  W
      Patēriņš (maks.)
      430 W
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      G

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 640 x 350, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 960 x 720, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70 Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 900, 66 Hz
      • 1280 x 720, 60, 70 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1280 x 800, 60, 75 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1400 x 1050, 60, 75 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      Video formāti
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Izmēri

      Kompaktas uzstādīšanas stiprinājums
      100 x 100 mm, 6xM4L6
      Komplekta platums
      1494,3  mm
      Komplekta augstums
      883,2  mm
      Svars
      44.26  kg
      Komplekta dziļums
      99,5 mm (maks.)/78,5 mm (sienas stiprinājums)  mm
      Komplekta platums (collas)
      58,83  colla
      Komplekta augstums (collas)
      34.77  colla
      Sienas stiprinājums
      400 x 400 mm, M8
      Komplekta dziļums (collas)
      3.92 (D_Max)/3.09(D_Wallmount)  colla
      Rāmja platums
      17,8 mm (augša, labā/kreisā puse) x 31,7 mm (apakša)

    • Svars

      Produkts ar iepakojumu (kg)
      53,8  kg
      Produkts ar iepakojumu (mārciņas)
      118,61  lb
      Produkts bez statīva (kg)
      44,26  kg
      Produkts bez statīva (mārciņas)
      97,58  lb

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  stundas
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      20–80% (bez kondensācijas)
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      5–95% (bez kondensācijas)

    • Multivides lietojumprogrammas

      USB video atskaņošana
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB attēlu atskaņošana
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB audio atskaņošana
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Iekšējais atskaņotājs

      CPU
      MTK 9970A
      Atmiņa
      8 GB
      Krātuve
      32 GB eMMc
      Wi-Fi
      2G/5G/6G 2T2R

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Tīrīšanas drāna (x 1)
      • AC strāvas vads
      • AC slēdža pārsegs
      • Vada fiksators (x 3)
      • DVI-I kabelis (1,8 m) (x 1)
      • HDMI kabelis (3 m) (x 1)
      • IR sensora kabelis (1,8 m) (x1)
      • Philips logotips (x1)
      • Īsa lietošanas pamācība (x1)
      • Tālvadības pults un AAA baterijas
      • RS232 kabelis
      • RS232 ziedlapķēdes kabelis (x 1)
      • Skārienirbulis (x 2)
      • Pārveidotājkabelis no USB A uz B (3 m) (x 1)
      • USB pārsegs un skrūves
      Papildpiederumi
      Mijiedarbības sargspraudņi

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • Arābu
      • Holandiešu
      • Dāņu
      • Angļu
      • Franču
      • Somu
      • Vācu
      • Itāļu
      • Japāņu
      • Norvēģu
      • Poļu
      • Portugāļu
      • Krievu
      • Spāņu
      • Zviedru
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Turku
      • Tradicionālā ķīniešu
      Garantija
      5 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • FCC, A klase
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Mijiedarbība

      Daudzskārienu tehnoloģija
      Infrasarkanā skārienjutība bez spraugas
      Skāriena punkti
      20 vienlaicīgi skāriena punkti
      Standarts Plug and Play
      Savietojams ar HID
      Aizsargstikls
      • Matēts
      • Rūdīts drošības stikls, 7. Mosa pakāpe
      • Zilās gaismas filtrs

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Papildpiederumi: Mijiedarbības sargspraudņi
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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