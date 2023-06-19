Citi elementi lodziņā
- Papildpiederumi: Mijiedarbības sargspraudņi
65BDL4052E/02
Interaktīvs izglītības displejs
Iedvesmojiet uz sadarbību. Maksimizējiet iesaistīšanos. Šī labāko specifikāciju Philips E-line Touch displeja darbību nodrošina Android un tas nodrošina uzlabotu izglītības programmatūru un programmu saderību, 20 skārienu punktus, un rūdītu matētu stiklu.
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.
Izveidojiet neaizmirstamu interaktīvu pieredzi ar līdz pat 20 skāriena punktiem vienlaikus. Ideāls kopīgam darbam un sacensībām — šis displejs skatītājiem sniegs jebkādu saturu, tāpēc tas lieliski noder izglītībai, publiskiem pasākumiem, uzņēmumiem, viesmīlībai, kā arī tirdzniecībā. Skārienpanelis atbilst HID, sniedzot “Plug and Play” patiesi atbilstošu darbību.
Iedvesmojiet veiklu sadarbošanos ar baltās tāfeles režīmu. Vienkārši aktivizējiet šo funkciju, lai displeju pārvērstu par tīru audeklu, uz kura vairāki cilvēki var zīmēt ar roku vai īpašiem ekrāna marķieriem. Visu ekrānā redzamo pēc tam var uzņemt, lai viegli izdrukātu vai koplietotu.
Attēlojiet četrus avotus uz viena ekrāna. Ekrāna koplietošana bezvadu režīmā ļauj vienlaikus pievienot vairākas ierīces, lai ātri pārslēgtu saturu, kad vien nepieciešams. Izmantojiet savu Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši pievienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI sargspraudņus, lai pārraidītu tieši uz ekrānu, nemaz neizveidojot savienojumu ar savu drošo/aizsargāto tīklu.
Izmantojot displejā integrēto Android operētājsistēmu, jūs varat strādāt ar pasaulē vislabāk izstrādāto operētājsistēmu un saglabāt savu lietotni tieši displejā. Satura atskaņošanai varat arī izvēlēties lietotni no lielās Android lietotņu bibliotēkas. Ar iebūvēto plānotāju varat palaist lietotnes un saturu, balstoties uz jūsu klientu un diennakts laiku. Ar automātiskās orientācijas funkciju satura attēlošana portreta vai ainavas režīmā ir tikpat vienkārša kā displeja ieslēgšana.
Matēts, pretatspīduma, pirkstu nospiedumus atgrūžošs un ar 7 MoH cietības pakāpi.
Atklājiet Philips E-Line displeju jaudu, daudzpusību un inteliģenci attālināti ar Wave. Šī evolucionārā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalāciju un iestatīšanu, uzraugot un kontrolējot displejus, modernizējot aparātprogrammatūru, pārvaldot atskaņošanas sarakstus un iestatot enerģijas grafikus. Ietaupa laiku, enerģiju un samazina ietekmi uz vidi.
Attēls/displejs
Savienojamība
Lietošanas komforts
Skaņa
Strāvas padeve
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Izmēri
Svars
Darbības nosacījumi
Multivides lietojumprogrammas
Iekšējais atskaņotājs
Piederumi
Dažādi
Mijiedarbība
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