Dinamiskai pasaulei izstrādātais MediaSuite ietver uzlabotu savienojamību un plašus konfigurācijas iestatījumus. Iebūvētais Chromecast padara straumēšanu ātru un vienkāršu, savukārt Android™ un Google Play Store atklāj bezgalīgas iespējas.
Android atjauninājumi nodrošina jaunākās funkcijas
Philips profesionālie displeji, kas darbojas ar Android, ir ātri, daudzpusīgi un vienkārši pārvaldāmi. Šie displeji ir optimāli pielāgoti oriģinālajām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes varat tieši instalēt displejā. Automātiskie atjauninājumi nodrošina, ka lietotnes nenoveco.
Iespējojiet tūlītēju, drošu filmu, prezentāciju un cita satura atskaņošanu bezvadu režīmā no savām viedierīcēm (mobilajiem tālruņiem, klēpjdatoriem, planšetdatoriem) līdz pat 4K izšķirtspējā. Chromecast ir izmaksu ziņā izdevīgs risinājums, kam nav nepieciešama papildu aparatūra un kas ir drošs profesionāliem nolūkiem. Lietotājiem ir tikai jāpieskaras Chromecast ikonai savās viedierīcēs, lai sāktu satura straumēšanu no tūkstošiem lietotņu, kas atbalsta šādu atskaņošanu. Turklāt viedierīce pārvēršas par tālvadības pulti.
Piekļuve Google Play Store lietotņu un multivides iegūšanai
Pilna piekļuve visam Google Play Store vienkāršo lietotņu, spēļu, mūzikas, filmu un citas multivides pievienošanu jūsu Philips profesionālajam displejam. Katalogam katru dienu tiek pievienoti jauni uzņēmējdarbības rīki un papildu izklaides iespējas, nodrošinot, ka jums vienmēr ir piekļuve jaunākajām pasaules tendencēm.
Pielāgojama lietotāja saskarne pielāgotiem logotipiem un krāsām
Philips MediaSuite ietver skaidru, vienkārši izmantojamu lietotāja saskarni, kuru var pielāgot jūsu zīmolam. Vienkārši pievienojiet savu logotipu un krāsas meklēšanas joslai, lai palielinātu zīmola redzamību.
Analītikas dati ekrānā nodrošina lietošanas statistiku
No viesnīcu tīkla līdz sporta bāram – pārraugiet, kā tiek izmantots katrs jūsu rīcībā esošais Android darbinātais Philips MediaSuite televizors. Uzziniet, cik bieži tiek skatīti noteikti kanāli. Pārbaudiet savu reklāmu efektivitāti. Iegūstiet nepieciešamo informāciju efektīvai izmaksu pārvaldībai ar vienkāršu piekļuvi ierīču izmantošanas datiem. Palaidiet tūlītējas klientu apmierinātības aptaujas, lai uzreiz iegūtu no viesiem vērtīgas atsauksmes.
Instalējiet un pārvaldiet lietotnes attālināti, izmantojot AppControl
Iegūstiet pilnīgu un centralizētu kontroli pār jūsu Philips profesionālajos displejos instalētajām lietotnēm. Lietotņu vadības funkcija ļauj instalēt, dzēst un pārvaldīt lietotnes noteiktos displejos vai visā tīklā, lai jūs varētu sniegt personalizētu pieredzi saviem viesiem un klientiem neatkarīgi no pārvaldāmo displeju skaita.
Vadiet, uzraugiet un uzturiet, izmantojot CMND & Control
Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN vai RF) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā programmatūras un iestatījumu atjaunināšana un displeja stāvokļa pārraudzība. Neatkarīgi no tā, vai jūs atbildat par vienu vai vairākiem televizoriem, CMND & Control ļauj vienkārši pārvaldīt jūsu rīcībā esošo tehniku.
Radiet pielāgotu pieredzi ar CMND & Check-in
Ļaujiet saviem viesiem justies gaidītiem. CMND & Check-in funkcija ļauj izmantot individuālu informāciju, piemēram, vārdu un izmantoto valodu, lai radītu individuāli pielāgotu pieredzi. Turklāt šādi varat piešķirt personīgu pieskārienu ikvienam procesam – viesnīcas viesu uzņemšanai, rēķinu izrakstīšanas procesa standartizēšanai vai vairāku kanālu paku piedāvāšanai.
Integrēts Netflix ar speciālu tālvadības pults pogu
Pateicoties integrētajai piekļuvei Netflix, jaunāko filmu un seriālu skatīšanās no jūsu konta ir vienkāršāka, ātrāka un ērtāka. Nav nepieciešami nekādi ārējie atskaņotāji vai satelīttelevīzija, tādējādi tiek samazinātas uzturēšanas izmaksas, un uzstādīšana ir ērta, vienlaikus saglabājot jūsu uzņēmumā mūsdienīgu izskatu. Speciālā Netflix poga uz tālvadības pults nodrošina tūlītēju piekļuvi efektīvai lietošanai. Uz Netflix aktivizāciju attiecas noteikumi un nosacījumi.
Google Assistant™ nodrošina ātrāku, viedāku vadību
Izmantojiet balss vadību un saņemiet ātrākas atbildes, pateicoties papildu Google Assistant™ iespējotai tālvadības pultij (22AV2025B/00). Atveriet YouTube. Palieliniet skaļumu. Atskaņojiet iecienītākās dziesmas un iegūstiet visu nepieciešamo informāciju, piemēram, laika ziņas, informāciju par pasākumiem, apskates objektiem un pat tūlītējus balss tulkojumus.
Tehniskā specifikācija
Attēls/displejs
Ekrāna diagonāles garums (collas)
75
colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
189
cm
Displejs
4K Ultra HD LED
Paneļa izšķirtspēja
3840x2160p
Spilgtums
380
cd/m²
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Uztvērējs
Citi: līdz 1920x1080p@60Hz
T2 HEVC: līdz 3840x2160@60Hz
USB, LAN
HEVC: līdz 3840x2160@60Hz
Citi: līdz 1920x1080p@60Hz
HDMI 1/2
Līdz pat 3840x2160p @60 Hz
HDMI 3
Līdz pat 3840x2160p @30 Hz
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
Digitālā TV
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (līdz 2160p60)
Analogā televīzija
PAL
IP atskaņošana
Multicast
Unicast
HLS
OTT lietotnes kanāli
Android TV
OS
Android TV™ 9 (Pie)
Iepriekš instalētās aplikācijas
Netflix*
YouTube
Google Play Store*
Google Play Movies
Google Play Games
YouTube Music
Atmiņas izmērs (zibatmiņa)
16 GB*
Viesnīcas funkcijas
Viesnīcas režīms
Ieslēgšanas iestatījumu vadība
Skaļuma ierobežošana
Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana
Izvēlnes bloķēšana
Kursorsviras vadības bloķēšana
Cietuma režīms
Jaudas kontrole
Ātrās uzsākšanas režīms
Automātiska ieslēgšanās
Automātiska izslēgšana
Jūsu zīmols
Pielāgojams sākuma ekrāns
Pielāgojama sveiciena lietotne
Atrašanās vietas nosaukums (ģeogrāfiskā nosaukuma ID)