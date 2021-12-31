    Professional TV

    75HFL6114U/12

    Viedāka savienojamība

    Dinamiskai pasaulei izstrādātais MediaSuite ietver uzlabotu savienojamību un plašus konfigurācijas iestatījumus. Iebūvētais Chromecast padara straumēšanu ātru un vienkāršu, savukārt Android™ un Google Play Store atklāj bezgalīgas iespējas.

    ar iebūvētu Chromecast un Netflix

    • 75" MediaSuite
    • darbina Android™

    Android atjauninājumi nodrošina jaunākās funkcijas

    Philips profesionālie displeji, kas darbojas ar Android, ir ātri, daudzpusīgi un vienkārši pārvaldāmi. Šie displeji ir optimāli pielāgoti oriģinālajām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes varat tieši instalēt displejā. Automātiskie atjauninājumi nodrošina, ka lietotnes nenoveco.

    Iebūvētais Chromecast™ vienkāršai satura kopīgošanai

    Iespējojiet tūlītēju, drošu filmu, prezentāciju un cita satura atskaņošanu bezvadu režīmā no savām viedierīcēm (mobilajiem tālruņiem, klēpjdatoriem, planšetdatoriem) līdz pat 4K izšķirtspējā. Chromecast ir izmaksu ziņā izdevīgs risinājums, kam nav nepieciešama papildu aparatūra un kas ir drošs profesionāliem nolūkiem. Lietotājiem ir tikai jāpieskaras Chromecast ikonai savās viedierīcēs, lai sāktu satura straumēšanu no tūkstošiem lietotņu, kas atbalsta šādu atskaņošanu. Turklāt viedierīce pārvēršas par tālvadības pulti.

    Piekļuve Google Play Store lietotņu un multivides iegūšanai

    Pilna piekļuve visam Google Play Store vienkāršo lietotņu, spēļu, mūzikas, filmu un citas multivides pievienošanu jūsu Philips profesionālajam displejam. Katalogam katru dienu tiek pievienoti jauni uzņēmējdarbības rīki un papildu izklaides iespējas, nodrošinot, ka jums vienmēr ir piekļuve jaunākajām pasaules tendencēm.

    Pielāgojama lietotāja saskarne pielāgotiem logotipiem un krāsām

    Philips MediaSuite ietver skaidru, vienkārši izmantojamu lietotāja saskarni, kuru var pielāgot jūsu zīmolam. Vienkārši pievienojiet savu logotipu un krāsas meklēšanas joslai, lai palielinātu zīmola redzamību.

    Analītikas dati ekrānā nodrošina lietošanas statistiku

    No viesnīcu tīkla līdz sporta bāram – pārraugiet, kā tiek izmantots katrs jūsu rīcībā esošais Android darbinātais Philips MediaSuite televizors. Uzziniet, cik bieži tiek skatīti noteikti kanāli. Pārbaudiet savu reklāmu efektivitāti. Iegūstiet nepieciešamo informāciju efektīvai izmaksu pārvaldībai ar vienkāršu piekļuvi ierīču izmantošanas datiem. Palaidiet tūlītējas klientu apmierinātības aptaujas, lai uzreiz iegūtu no viesiem vērtīgas atsauksmes.

    Instalējiet un pārvaldiet lietotnes attālināti, izmantojot AppControl

    Iegūstiet pilnīgu un centralizētu kontroli pār jūsu Philips profesionālajos displejos instalētajām lietotnēm. Lietotņu vadības funkcija ļauj instalēt, dzēst un pārvaldīt lietotnes noteiktos displejos vai visā tīklā, lai jūs varētu sniegt personalizētu pieredzi saviem viesiem un klientiem neatkarīgi no pārvaldāmo displeju skaita.

    Vadiet, uzraugiet un uzturiet, izmantojot CMND & Control

    Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN vai RF) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā programmatūras un iestatījumu atjaunināšana un displeja stāvokļa pārraudzība. Neatkarīgi no tā, vai jūs atbildat par vienu vai vairākiem televizoriem, CMND & Control ļauj vienkārši pārvaldīt jūsu rīcībā esošo tehniku.

    Radiet pielāgotu pieredzi ar CMND & Check-in

    Ļaujiet saviem viesiem justies gaidītiem. CMND & Check-in funkcija ļauj izmantot individuālu informāciju, piemēram, vārdu un izmantoto valodu, lai radītu individuāli pielāgotu pieredzi. Turklāt šādi varat piešķirt personīgu pieskārienu ikvienam procesam – viesnīcas viesu uzņemšanai, rēķinu izrakstīšanas procesa standartizēšanai vai vairāku kanālu paku piedāvāšanai.

    Integrēts Netflix ar speciālu tālvadības pults pogu

    Pateicoties integrētajai piekļuvei Netflix, jaunāko filmu un seriālu skatīšanās no jūsu konta ir vienkāršāka, ātrāka un ērtāka. Nav nepieciešami nekādi ārējie atskaņotāji vai satelīttelevīzija, tādējādi tiek samazinātas uzturēšanas izmaksas, un uzstādīšana ir ērta, vienlaikus saglabājot jūsu uzņēmumā mūsdienīgu izskatu. Speciālā Netflix poga uz tālvadības pults nodrošina tūlītēju piekļuvi efektīvai lietošanai. Uz Netflix aktivizāciju attiecas noteikumi un nosacījumi.

    Google Assistant™ nodrošina ātrāku, viedāku vadību

    Izmantojiet balss vadību un saņemiet ātrākas atbildes, pateicoties papildu Google Assistant™ iespējotai tālvadības pultij (22AV2025B/00). Atveriet YouTube. Palieliniet skaļumu. Atskaņojiet iecienītākās dziesmas un iegūstiet visu nepieciešamo informāciju, piemēram, laika ziņas, informāciju par pasākumiem, apskates objektiem un pat tūlītējus balss tulkojumus.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      75  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      189  cm
      Displejs
      4K Ultra HD LED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160p
      Spilgtums
      380  cd/m²

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Uztvērējs
      • Citi: līdz 1920x1080p@60Hz
      • T2 HEVC: līdz 3840x2160@60Hz
      USB, LAN
      • HEVC: līdz 3840x2160@60Hz
      • Citi: līdz 1920x1080p@60Hz
      HDMI 1/2
      Līdz pat 3840x2160p @60 Hz
      HDMI 3
      Līdz pat 3840x2160p @30 Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (līdz 2160p60)
      Analogā televīzija
      PAL
      IP atskaņošana
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • OTT lietotnes kanāli

    • Android TV

      OS
      Android TV™ 9 (Pie)
      Iepriekš instalētās aplikācijas
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)
      16 GB*

    • Viesnīcas funkcijas

      Viesnīcas režīms
      • Ieslēgšanas iestatījumu vadība
      • Skaļuma ierobežošana
      • Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana
      • Izvēlnes bloķēšana
      • Kursorsviras vadības bloķēšana
      • Cietuma režīms
      Jaudas kontrole
      • Ātrās uzsākšanas režīms
      • Automātiska ieslēgšanās
      • Automātiska izslēgšana
      Jūsu zīmols
      • Pielāgojams sākuma ekrāns
      • Pielāgojama sveiciena lietotne
      • Atrašanās vietas nosaukums (ģeogrāfiskā nosaukuma ID)
      • CMND&Create
      • Pielāgojams informācijas panelis (HTML&APK)
      CMND&Control
      • Bezsaistes kanālu redaktors
      • Bezsaistes iestatījumu redaktors
      • Attālā pārvaldība, izmantojot IP/RF
      • TV grupas pārvaldība
      • Lokālie atjauninājumi ar USB starpniecību
      • Tūlītēja sākotnējā klonēšana
      Vadība
      • Lietotņu vadība
      • JEDI Native Android televizora vadība
      • JSON API televizora vadībai (JAPIT
      • Serial Xpress Protocol
      • Crestron Connected
      • Kursorsvira
      Interaktīva DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Ienākumu veicināšana
      MyChoice
      Tālvadības pults
      • Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana
      • Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
      • Tumsā izgaismota pulksteņa poga
      CMND&Check-In
      • Viesa vārds
      • Viesa valoda
      • Ziņas
      • Rēķins televizora ekrānā
      • Ātrā izrakstīšanās
      Kopīgošana
      • Chromecast Ultra built-in
      • Drošā kopīgošana
      • Kopīgošana ar tīkla pārvaldību
      Lietošanas komforts
      • Google asistents*
      • Pieteikšanās Google kontā
      • Laikapstākļu prognoze
      • >40 atbalstītās izvēlnes valodas
      • Pulkstenis izslēgtā režīmā
      • Tematiskā televīzija
      • Modinātājs
      • Izslēgšanās taimeris

    • Slimnīcas funkcijas

      Vadība
      • Multi tālvadība
      • Saderība ar medmāsas izsaukšanas sistēmu
      Lietošanas komforts
      • Sarunas funkcija
      • Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
      Drošība
      • Dubulta II klases izolācija
      • Liesmu izturīgs

    • Multivide

      Video atskaņošanas atbalsts
      • Formāti: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Konteineri: AVI, MKV
      • VP9
      Atbalstītie mūzikas formāti
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (no v2 līdz v9.2)
      • WMA-PRO (v9 un v10)
      Atbalstītie subtitru formāti
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Atbalstītie attēla formāti
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Audio

      Skaņas izvades jauda
      20 (2x10)  W
      Vannasistabas skaļruņa izeja
      1,5 W mono 8 omi
      Skaļruņi
      • 2,0
      • Skaņas virziens uz leju
      Skaņas dati
      • DTS-HD
      • Saderīgs ar Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
      Apkārtējā temperatūra
      no 0 °C līdz 40 °C
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,3 W
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      F
      ES energoefektivitātes marķējums, jauda
      112  W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      ECO režīms
      EPREL reģistrācijas numurs
      355587

    • Piederumi

      Iekļauts
      • Galda statīvs
      • Tālvadības pults 22AV1905B/00
      • 2 x AAA baterijas
      • Strāvas vads
      • Garantijas brošūra
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      Papildus
      • Balss RC 22AV2025B/00
      • Ciparu RC 22AV2005B/00
      • Vienkāršā tālvadība 22AV1601B/12
      • Slimnīcas tālvadība 22AV1604B/12
      • Ārējais pulkstenis 22AV1860A/12
      • DOCSIS kabeļa modems 22AV1970A
      • Iestatījums tālvadībai 22AV9574A/12

    • Bezvadu savienojums

      Bezvadu LAN
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • Apakšpuses savienojums

      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 ar HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 ar HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Ārējā vadība
      RJ-48
      Vannasistabas skaļruņa izeja
      Mini spraudnis
      Ārējā strāvas padeve
      12 V, maks 1,5 A

    • Sānu savienojums

      Kopējā interfeisa slots
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 ar HDCP 2.2
      Austiņu izeja
      Mini spraudnis
      USB1
      USB 3.0

    • Savienojamības uzlabojumi

      RJ48
      • IR ieeja/izeja
      • Serial Xpress interfeiss
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • RC pāreja
      • sistēmas audio vadība
      HDMI
      • ARC (visi porti)
      • Automātiska ievades atlase

    • Dizains

      Krāsa
      Sudraba

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1683  mm
      Komplekta augstums
      966  mm
      Komplekta dziļums
      94  mm
      Produkta svars
      33,5  kg
      Komplekta platums (ar statni)
      1683  mm
      Komplekta augstums (ar statni)
      993  mm
      Komplekta dziļums (ar statni)
      299  mm
      Produkta svars (+ statīvs)
      34.2  kg
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      • 600 x 400 mm
      • M8

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Baterijas tālvadības pultij
    • Tālvadības pults
    • Garantijas brošūra
    • Strāvas vads
    • Galda virsmas statīvs
    • Netflix: tiek piemēroti konkrēti noteikumi un nosacījumi, kas jāapstiprina un jāpiemēro, lai iespējotu lietotni.
    • Google Assistant pieejamība ir atkarīga no valsts un valodas iestatījumiem. Lai izmantotu Google Assistant, jālieto papildu tālvadības pults ar balss funkciju.
    • Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā uzstādījuma.
    • Philips negarantē aplikāciju pieejamību vai nepārtrauktu pareizu darbību.
    • Ierīces iepriekšējās konfigurācijas dēļ faktiskā brīvā atmiņa var būt mazāka
    • Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.
    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Android, Google Play un Chromecast ir uzņēmuma „Google LLC” preču zīmes

