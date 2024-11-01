BDL4230E/00
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Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.
Tā kā uzņēmumu darbība notiek nepārtraukti, mūsu informācijas displeji ir radīti 24/7 lietošanas ciklam. Vislabākie izmantotie komponenti, lai nodrošinātu augstāko kvalitātes līmeni, ļauj vienmēr uzticēties šim modeļu klāstam.
Šī displeja izšķirtspēja tiek dēvēta par Full HD. Modernajai LCD ekrāna tehnoloģijai ir pilna augstas izšķirtspējas platekrāna izšķirtspēja ar 1080 progresīvajām rindām, katrā rindā ir 1920 pikseļi. Tas nodrošina labāko iespējamo attēlu kvalitāti HD signāliem līdz pat 1080 rindām. Tādā veidā tiek radīti lieliski progresīvās izvērses attēli bez ņirbēšanas ar optimālu spilgtumu un lieliskām krāsām. Šie dabiskie un asie attēli sniegs uzlabotu skatīšanās baudījumu.
Displeja iestatījumi tiek regulēti atbilstoši apkārtējā apgaismojuma apstākļiem, turklāt bez lietotāja iejaukšanās.
Statiski attēli, kas ilgstoši tiek rādīti ekrānā, LCD displejos var atstāt māņattēlu vai iestrēgušu attēlu. Lai gan attēlu iestrēgšana LCD displejos ir īslaicīga, jūs vēlēsities šo efektu novērst, īpaši tad, ja saturs tiek rādīts nepārtraukti.
Philips projektē un ražo displejus saskaņā ar stingriem bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumu (Restriction of Hazardous Substances — RoHS) standartiem, kuri ierobežo svina un citu kaitīgu vielu izmantošanu, kas varētu kaitēt videi.
Attālā pārvaldība sniedz iespēju lietotājam kontrolēt un regulēt displejus attālināti, izmantojot RS232 protokolu. Izmantojot CEC komandas, varat iegūt pilnīgu kontroli pār visiem displejiem savā informācijas tīklā jebkurā laikā.
Profesionāli personālie datori tiek izmantoti lielākajā daļā publisko informācijas sistēmu. Bieži vien tie palielina kopējo displeja dziļumu un rada kabeļu jūkli. Tāpēc mēs izstrādājām šo displeju ar Smart ieliktni aizmugurējā vākā, kas ir ideāli piemērots profesionāla maza izmēra PC integrācijai. Papildus tam visam kabeļu pārvaldības sistēma nodrošina lielisku risinājumu, lai kabeļi izskatītos eleganti un profesionāli.
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.