BDL4771V/00
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Izveidojiet digitālo sienu, izmantojot līdz 150 DVI ziedlapķēdē savienotiem displejiem 15 x 10 izkārtojumā. Vienkārši pievienojiet viena displeja DVI izeju cita displeja DVI ieejai, lai radītu vislabākās kvalitātes videosienu.
Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.
Pilnībā kontrolējiet displeju, izpildot vadības komandas un raidot video signālu pa vienu HDMI kabeli. Šī unikālā funkcija atvieglo un padara daudz ērtāku un vieglāku displeja kontrolēšanu un tā darbības nodrošināšanu. Consumer Electronics Control (CEC) komandas svarīgas displeja informācijas noskaidrošanu padara par bērnu spēli.
Ir pieejama vienkārša displeja vadība, pateicoties pieslēgvietas LAN (RJ45) ieviešanai. Ātri un ērti var konfigurēt katru displeju vai atrast katras ierīces statusu, izmantojot RJ45 savienojumu.
Izbaudiet kristāldzidros attēlus ar displeja pieslēgvietas nodrošināto liela joslas platuma grafiku atbalstu. Pārsūtot Full HD video, displeja pieslēgvieta pārsūtīs arī skaņu, tā samazinot papildu kabeļu nepieciešamību.
Šī displeja izšķirtspēja tiek dēvēta par Full HD. Modernajai LCD ekrāna tehnoloģijai ir pilna augstas izšķirtspējas platekrāna izšķirtspēja ar 1080 progresīvajām rindām, katrā rindā ir 1920 pikseļi. Tas nodrošina labāko iespējamo attēlu kvalitāti HD signāliem līdz pat 1080 rindām. Tādā veidā tiek radīti lieliski progresīvās izvērses attēli bez ņirbēšanas ar optimālu spilgtumu un lieliskām krāsām. Šie dabiskie un asie attēli sniegs uzlabotu skatīšanās baudījumu.
Plāns rāmja dizains papildina publiskā displeja stilīgo izskatu, lai lieliski iederētos jebkurā vidē. Turklāt šis dizains padara displeju ideālu lietošanai mozaīkas tipa matricas video sienām.
Profesionāli personālie datori tiek izmantoti lielākajā daļā publisko informācijas sistēmu. Bieži vien tie palielina kopējo displeja dziļumu un rada kabeļu jūkli. Tāpēc mēs izstrādājām šo displeju ar Smart ieliktni aizmugurējā vākā, kas ir ideāli piemērots profesionāla maza izmēra PC integrācijai. Papildus tam visam kabeļu pārvaldības sistēma nodrošina lielisku risinājumu, lai kabeļi izskatītos eleganti un profesionāli.
Savienojiet vairākus displejus, lai radītu video sienu no līdz pat 150 displejiem, izmantojot VGA ķēdi, uzlabojot vizuālo baudījumu. Nav nepieciešama standarta aparatūra, displejus ir tikpat viegli uzstādīt, cik tie ir pievilcīgi publikai.
Iekšējā tālummaiņas funkcija sniedz iespēju viegli uzstādīt video sienas matricu, neizmantojot dārgu ārējo aprīkojumu. Tagad ir pavisam vienkārši izveidot video sienu ar daudz un dažādām konfigurācijām.
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