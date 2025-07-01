CRD52/00
Philips CRD52 OPS modulis
Android vienkristālshēmas jauda ienāk Philips displejos ar CRD52 moduli. Pievienojot to displeja OPS slotam, tas nodrošina Android spožo sniegumu un pielāgojamību apvienojumā ar iespēju pievienot Philips Wave attālināto ierīču vadību un vēl daudz ko citu.
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Paļaujas uz pasaulē labi zināmo Android 14 uzticamību. Šī lietošanai gatavā sistēma ar mikroshēmu (SoC) ir optimizēta Android lietotnēm, tāpēc varēsiet instalēt tīmekļa lietotnes un programmatūru tieši monitorā un jums nebūs nepieciešams ārējs multivides atskaņotājs.
Android SoC iebūvētais plānotājs ļauj vieglāk palaist lietotnes un saturu, vadoties pēc dienas laika. Varat atskaņot saturu no USB, iekšējās atmiņas vai vietējā tīkla.
Iebūvētais HTML5 pārlūks ļauj atskaņot un kontrolēt tiešsaistes saturu.
Philips Wave ir uzlabota ierīces attālās pārvaldības platforma, kas ļauj visu pilnībā kontrolēt. Vienkāršota uzstādīšana un iestatīšana, uzraudzība un vadība, aparātprogrammatūras jaunināšana, atskaņošanas sarakstu pārvaldība un jaudas grafiku sastādīšana. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.
Strāvas padeve
Izmēri
Svars
Galvenā mikroshēma
Android
Saskarnes ievadizvade
Ekspluatācijas vide
Glabāšanas vide
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