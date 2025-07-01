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  • Philips CRD52 OPS modulis Philips CRD52 OPS modulis Philips CRD52 OPS modulis

    OPS piederums

    CRD52/00

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Philips CRD52 OPS modulis

    Android vienkristālshēmas jauda ienāk Philips displejos ar CRD52 moduli. Pievienojot to displeja OPS slotam, tas nodrošina Android spožo sniegumu un pielāgojamību apvienojumā ar iespēju pievienot Philips Wave attālināto ierīču vadību un vēl daudz ko citu.

    OPS piederums

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    Philips CRD52 OPS modulis

    Vienkārši pievienojiet Android jaudu

    Ievietojiet OPS pieslēgvietā. Nav vajadzīgi citi savienojumi.

    Paļaujas uz pasaulē labi zināmo Android 14 uzticamību. Šī lietošanai gatavā sistēma ar mikroshēmu (SoC) ir optimizēta Android lietotnēm, tāpēc varēsiet instalēt tīmekļa lietotnes un programmatūru tieši monitorā un jums nebūs nepieciešams ārējs multivides atskaņotājs.

    Vienkārši pievienojiet un plānojiet savu saturu.

    Android SoC iebūvētais plānotājs ļauj vieglāk palaist lietotnes un saturu, vadoties pēc dienas laika. Varat atskaņot saturu no USB, iekšējās atmiņas vai vietējā tīkla.

    Atskaņojiet un kontrolējiet tiešsaistes saturu.

    Iebūvētais HTML5 pārlūks ļauj atskaņot un kontrolēt tiešsaistes saturu.

    Vienkāršota uzstādīšana un iestatīšana, uzraudzība un vadība.

    Philips Wave ir uzlabota ierīces attālās pārvaldības platforma, kas ļauj visu pilnībā kontrolēt. Vienkāršota uzstādīšana un iestatīšana, uzraudzība un vadība, aparātprogrammatūras jaunināšana, atskaņošanas sarakstu pārvaldība un jaudas grafiku sastādīšana. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

    Tehniskā specifikācija

    • Strāvas padeve

      Enerģijas patēriņš
      Typ: 10  W
      Ieejas spriegums
      12–19 V
      Tips
      Integrētais savienojums, paredzēts OPS
      Ieejas savienotājs
      OPS sasvstarpējs savienojums

    • Izmēri

      Neto (mm)
      200(P) x 30(A) x 135(Dz)

    • Svars

      Neto (kg)
      0,755

    • Galvenā mikroshēma

      CPU
      Četru kodolu Cortex-A72 (2,2 GHz), četru kodolu Cortex-A53 (1,8 GHz)
      GPU
      ARM Mali-G52 MC3
      Atmiņa
      8 GB DDR3
      Krātuve
      64 GB eMMc

    • Android

      Versija
      14

    • Saskarnes ievadizvade

      Ieejas signāls
      USB 3.0 (×2), Micro USB (OTG), Micro SD, LAN (Gb), atsevišķi pieejams Wi-Fi modulis (CRD29)
      Izvades signāls
      DP 1,2

    • Ekspluatācijas vide

      Temperatūra
      5–40 °C
      Mitrums
      20–80% (bez kondensācijas)

    • Glabāšanas vide

      Temperatūra
      No –20 līdz 60 °C
      Mitrums
      10–80% (bez kondensācijas)

    Badge-D2C

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