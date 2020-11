Philips tīrīšanas veiktspējas novērtējums ir paredzēts, lai palīdzētu klientiem viegli salīdzināt modeļu vispārējo tīrīšanas veiktspēju Philips vadu putekļu sūcēju līnijas ietvaros.

Philips tīrīšanas veiktspējas novērtējums ir rādītājs, kurā iekļauti pieci kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēta Philips vadu putekļu sūcēju veiktspēja.

Tajā iekļauta spēja iesūkt smalkus putekļus* un lielus netīrumus** gan uz cietām virsmām, gan paklājiem. Tiek ņemta vērā arī sūkšanas spējas nepārtrauktība, piepildot putekļu maisiņu***.​

Katra kategorija tiek novērtēta ar 1-6 punktiem. Vispārējais veiktspējas novērtējums ir tādu atsevišķo vērtējumu summa, kas piešķirti par smalku putekļu (1/3), lielu netīrumu (1/3) un sūkšanas spējas nepārtrauktību (1/3; šis vērtējums tiek reizināts ar divi, lai tā svērums būtu līdzvērtīgs citiem vērtējumiem). Ja kopējais punktu skaits pārsniedz 31 punktu, ierīce tiek novērtēta ar 6 zvaigžņu veiktspējas novērtējumu, ja kopējais punktu skaits iekļaujas intervālā no 28 līdz 31 punktam, tiek piešķirtas 5 zvaigznes, ja punktu skaits ir no 24 līdz 27, tiek piešķirtas 4 zvaigznes, ja tas ir robežās no 20 līdz 23 punktiem — 3 zvaigznes, no 16 līdz 20 punktiem — 2 zvaigznes, bet, ja kopējais punktu skaits ir mazāks par 16 punktiem — 1 zvaigzne.

*Izmērīta saskaņā ar starptautisko standartu EN 60312-1:2017.

**Izmērīta saskaņā ar Philips izstrādāto lielu netīrumu tīrīšanas pārbaudi.

***Izmērīta saskaņā ar standartu EN 60312-1:2017.