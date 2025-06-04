Meklējamie vārdi

Philips Evnia Dual Mode banner image

Philips duālie monitori

Viens monitors, divi režīmi

 
Ātrums vai asums? Tagad saņemat abus
 
Philips Envia Jums sniedz izcilu pielāgojamību spēļu spēlēšanai - atliek tikai pārslēgt izšķirtspēju starp 4K UGD ar 160 Hz frekvenci, lai iegūtu aizraujošas, kristāldzidras detaļas, un FHD ar 320 Hz frekvenci e-sporta līmeņa reakcijas līmenim. Ātrs IPS, HDR un zema ieejas nobīde nodrošina precīzu katra kadra attēlošanu.

Pārslēdziet ātrumus, nevis ekrānus.

 
Dominējiet ar 320 Hz frekvences ātrumu vai apžilbiniet pārējos ar 4K izšķirtspēju ar 160 Hz frekvenci - lai kādas nebūtu Jūsu spēles prasības, šis monitors pielāgosies Jūsu vajadzībām. Duālais režīms Jums ļauj kontrolēt un izvēlēties teicamu līdzsvaru starp izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti: pārejiet uz FHD ar 320 Hz frekvenci superātrai šaušanai vai pārslēdzieties uz 4K UHD ar 160 Hz frekvenci bagātīgam, aizraujošam attēlam. Izstrādāts spēlētājiem, kuri dara visu!

Philips Evnia Dual Resolution video banner image

 Mūsu iecienītais(-ie)

27M2N3800A image

Philips Evnia 27M2N3800A


Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Uzziniet vairāk >

Funkcijas rokas stiepiena attālumā

 

Duālais režīms

 
 
Pilnīgi bez piepūles pārslēdziet starp 4K UHD @160 Hz un FHD @320 Hz. Lielāka pielāgojamība, nekādu kompromisu.

 

Ātrs IPS panelis

 
Philips Fast IPS displejs ar UltraClear 4K nodrošina asu attēlu ar precīzām krāsām.

 

Krāsas, kas tiešām darbojas

 
Pateicoties VESA DisplayHDR™ sertifikācijai, Jūs redzēsiet tieši to, ko vēlaties redzēt: dzīvu, reālistisku, attēlu bez jebkādiem kompromisiem.

 

Ātra 0,5 ms Smart MBR reakcija

 
Philips Evnia ar 0,5 ms Smart MBR nodrošina asu attēlu bez miglainiem traucējumiem, kas ir ideāli ātrām spēlēm.

 

Duālais režīms

 
 
Pilnīgi bez piepūles pārslēdziet starp 4K UHD @160 Hz un FHD @320 Hz. Lielāka pielāgojamība, nekādu kompromisu.

 

Ātrs IPS panelis

 
Philips Fast IPS displejs ar UltraClear 4K nodrošina asu attēlu ar precīzām krāsām.

 

Krāsas, kas tiešām darbojas

 
Pateicoties VESA DisplayHDR™ sertifikācijai, Jūs redzēsiet tieši to, ko vēlaties redzēt: dzīvu, reālistisku, attēlu bez jebkādiem kompromisiem.

 

Ātra 0,5 ms Smart MBR reakcija

 
Philips Evnia ar 0,5 ms Smart MBR nodrošina asu attēlu bez miglainiem traucējumiem, kas ir ideāli ātrām spēlēm.

Visu veidu spēlētājiem

 

Satura veidotājs

 
160 Hz 4K. Precizitāte kustībā.

Rediģējiet, veidojiet animācijas un modelējiet ar sevišķi laideno 160 Hz atsvaidzes intensitāti un satriecošu 4K tīrību. Piedāvājam risinājums visaugstākā līmeņa radošam darbam.

 

FPS Pro

 
320 Hz reaģētspēja. Vairs nekādas aizbildināšanās.

Dominējiet katrā spēles raundā, pateicoties reaģētspējai sekundes daļā un laidenai spēlēšanai.

 

Strīmeris

 
Sabalansēta veiktspēja. Vienmēr ieslēgts.

Spēlējiet, straumējiet un tērzējiet ar stabilu sniegumu un optimizētu vairākuzdevumu režīmu. Jūsu iestatījumi = Jūsu izrāde.

 

Konsoles spēlētājs

 
HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Gatavs spēlei.y.

Piedzīvojiet aizraujošu vizuālo iespaidu ar HDR, zemu ievades laika nobīdi un bezproblēmu saderību ar jaunās paaudzes konsolēm.

 

Satura veidotājs

 
160 Hz 4K. Precizitāte kustībā.

Rediģējiet, veidojiet animācijas un modelējiet ar sevišķi laideno 160 Hz atsvaidzes intensitāti un satriecošu 4K tīrību. Piedāvājam risinājums visaugstākā līmeņa radošam darbam.

 

FPS Pro

 
320 Hz reaģētspēja. Vairs nekādas aizbildināšanās.

Dominējiet katrā spēles raundā, pateicoties reaģētspējai sekundes daļā un laidenai spēlēšanai.

 

Strīmeris

 
Sabalansēta veiktspēja. Vienmēr ieslēgts.

Spēlējiet, straumējiet un tērzējiet ar stabilu sniegumu un optimizētu vairākuzdevumu režīmu. Jūsu iestatījumi = Jūsu izrāde.

 

Konsoles spēlētājs

 
HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Gatavs spēlei.

Piedzīvojiet aizraujošu vizuālo iespaidu ar HDR, zemu ievades laika nobīdi un bezproblēmu saderību ar jaunās paaudzes konsolēm.

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Philips Evnia Precision Center ir viegli lietojama

programmatūra, kas izstrādāta, lai optimizētu

jūsu monitoru ar intuitīvām vadīklām.

Uzziniet vairāk

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Atklāj

My Philips

Reģistrējies ekskluzīvām
priekšrocībām

Abonē mūsu biļetenu

* Šis ir obligātais lauks

Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

Jaunu produktu izlaišana

Padomi un ieteikumi

*
Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
Ko tas nozīmē?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.