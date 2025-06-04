Philips Envia Jums sniedz izcilu pielāgojamību spēļu spēlēšanai - atliek tikai pārslēgt izšķirtspēju starp 4K UGD ar 160 Hz frekvenci, lai iegūtu aizraujošas, kristāldzidras detaļas, un FHD ar 320 Hz frekvenci e-sporta līmeņa reakcijas līmenim. Ātrs IPS, HDR un zema ieejas nobīde nodrošina precīzu katra kadra attēlošanu.
Pārslēdziet ātrumus, nevis ekrānus.
Dominējiet ar 320 Hz frekvences ātrumu vai apžilbiniet pārējos ar 4K izšķirtspēju ar 160 Hz frekvenci - lai kādas nebūtu Jūsu spēles prasības, šis monitors pielāgosies Jūsu vajadzībām. Duālais režīms Jums ļauj kontrolēt un izvēlēties teicamu līdzsvaru starp izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti: pārejiet uz FHD ar 320 Hz frekvenci superātrai šaušanai vai pārslēdzieties uz 4K UHD ar 160 Hz frekvenci bagātīgam, aizraujošam attēlam. Izstrādāts spēlētājiem, kuri dara visu!
