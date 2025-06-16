VESA sertificētais DisplayHDR 400 nodrošina daudz augstāku kvalitāti nekā standarta SDR displeji. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 400 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties vispārējai aptumšošanai un minimālajam 400 nitu spilgtumam, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.
Šī mākslīgā intelekta funkcija ir ideāli piemērota videokonferencēm, kurās piedalās vairāki cilvēki. Kad viens vai vairāki cilvēki pievienojas tīmekļkameras skatam, mākslīgā intelekta funkcija veic automātisku pielāgošanu un tālummaiņu, lai visi komandas dalībnieki satilptu kadrā. Tāpat, kad dalībnieki pamet tīmekļkameras skatu, mākslīgā intelekta tīmekļkamera veic attiecīgu pielāgošanu, tāpēc šī funkcija ir ideāli piemērota ilgām sapulcēm, kā arī komandas zvaniem.
Šī funkcija padarīs videokonferences ērtākas. Tīmekļkameras novietojumu var noregulēt par 30 grādiem uz aizmuguri vai priekšu, lai lietotājs varētu ērti zvanīt un piedalīties sapulcēs, atrodoties jebkādā sev ērtā pozā.
SmartKVM monitora poga nav kā parastās iebūvētās KVM monitora pogas, jo tā ļauj pārslēgties starp avotiem, nospiežot tastatūras pogu. Ja visas ierīces ir pareizi savienotas, lietotāji var viegli pārslēgties starp avotiem, trīs reizes nospiežot taustiņu “Ctrl”.
32:9 SuperWide 49 collu ekrāns ar 5120 x 1440 pikseļu izšķirtspēju ir izstrādāts, lai aizvietotu vairāku monitoru lietošanu un nodrošinātu ārkārtīgi plašu skatu. Jūs jutīsieties tā, it kā jums būtu divi blakus esoši 27 collu 16:9 viena kodola HD displeji. SuperWide monitoru ekrāna laukums ir tikpat liels kā diviem monitoriem, taču uzstādīšana un lietošana daudz vienkāršāka.
Philips displejs atbilst TUV Rheinland Eyesafe® standartam, lai patiesi aizsargātu jūs no ilglaicīgas zilās gaismas ietekmes. Pastāvīgi ieslēgtais zilās gaismas filtrs palīdz ne tikai samazināt digitālās vides radīto acu nogurumu, bet arī garantē krāsu integritāti.
Vienkāršojiet perifēro savienojumu izveidi starp monitoru un personālo datoru, izmantojot viena kabeļa C tipa USB savienotāju, kas ļauj izmantot tīkla funkcijas, pārraidīt augstas izšķirtspējas video no datora monitorā un sērfot internetā bez papildu tīkla kabeļiem arī tad, ja jūsu piezīmjdatoram nav LAN pieslēgvietas. RJ45 savienojums, izmantojot USB-C pārveidotāju, ļauj ātri izveidot drošu savienojumu, kad vien tas ir nepieciešams. Ļoti ātrais datu pārraides ātrums ļauj pārsūtīt datus no ārējā cietā diska uz datoru daudz ātrāk nekā iepriekš. Turklāt USB-C savienojums ar strāvas padevi var pat ļaut darbināt un lādēt piezīmjdatoru no monitora, likvidējot nepieciešamību pēc papildu strāvas kabeļiem.
