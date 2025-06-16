Meklējamie vārdi

Curved Business Monitor

Jauna veida darbplūsmas produktivitāte

Philips monitori nodrošina mūsdienu dinamisko, daudzpusīgo profesionāļu vajadzības ar plašu novatorisku risinājumu klāstu, kas izstrādāti, lai palielinātu produktivitāti, sniegtu reālistisku vizuālo attēlojumu, veicinātu labklājību un aizsargātu vidi.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 patiesākam un izteiksmīgākam attēlojumam

VESA sertificētais DisplayHDR 400 nodrošina daudz augstāku kvalitāti nekā standarta SDR displeji. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 400 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties vispārējai aptumšošanai un minimālajam 400 nitu spilgtumam, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.

Mākslīgā intelekta tīmekļkameras automātiskā kadrēšana

Mākslīgā intelekta tīmekļkameras automātiskā kadrēšana: dinamiskiem videozvaniem.

Šī mākslīgā intelekta funkcija ir ideāli piemērota videokonferencēm, kurās piedalās vairāki cilvēki. Kad viens vai vairāki cilvēki pievienojas tīmekļkameras skatam, mākslīgā intelekta funkcija veic automātisku pielāgošanu un tālummaiņu, lai visi komandas dalībnieki satilptu kadrā. Tāpat, kad dalībnieki pamet tīmekļkameras skatu, mākslīgā intelekta tīmekļkamera veic attiecīgu pielāgošanu, tāpēc šī funkcija ir ideāli piemērota ilgām sapulcēm, kā arī komandas zvaniem.

Regulējama tīmekļkamera

Regulējama tīmekļkamera: ērtākām videokonferencēm.

Šī funkcija padarīs videokonferences ērtākas. Tīmekļkameras novietojumu var noregulēt par 30 grādiem uz aizmuguri vai priekšu, lai lietotājs varētu ērti zvanīt un piedalīties sapulcēs, atrodoties jebkādā sev ērtā pozā.

SmartKVM: ērta pārslēgšanās starp avotiem.

SmartKVM monitora poga nav kā parastās iebūvētās KVM monitora pogas, jo tā ļauj pārslēgties starp avotiem, nospiežot tastatūras pogu. Ja visas ierīces ir pareizi savienotas, lietotāji var viegli pārslēgties starp avotiem, trīs reizes nospiežot taustiņu “Ctrl”.

32:9 SuperWide ekrāns, kas izstrādāts, lai vairs nebūtu jāizmanto vairāki ekrāni

32:9 SuperWide 49 collu ekrāns ar 5120 x 1440 pikseļu izšķirtspēju ir izstrādāts, lai aizvietotu vairāku monitoru lietošanu un nodrošinātu ārkārtīgi plašu skatu. Jūs jutīsieties tā, it kā jums būtu divi blakus esoši 27 collu 16:9 viena kodola HD displeji. SuperWide monitoru ekrāna laukums ir tikpat liels kā diviem monitoriem, taču uzstādīšana un lietošana daudz vienkāršāka.

Eyesafe sertificēta aizsardzība pret zilo gaismu un krāsu precizitāte

Philips displejs atbilst TUV Rheinland Eyesafe® standartam, lai patiesi aizsargātu jūs no ilglaicīgas zilās gaismas ietekmes. Pastāvīgi ieslēgtais zilās gaismas filtrs palīdz ne tikai samazināt digitālās vides radīto acu nogurumu, bet arī garantē krāsu integritāti.

Pāreja no RJ-45 uz USB-C palīdz vienkārši iegūt drošu savienojumu

Vienkāršojiet perifēro savienojumu izveidi starp monitoru un personālo datoru, izmantojot viena kabeļa C tipa USB savienotāju, kas ļauj izmantot tīkla funkcijas, pārraidīt augstas izšķirtspējas video no datora monitorā un sērfot internetā bez papildu tīkla kabeļiem arī tad, ja jūsu piezīmjdatoram nav LAN pieslēgvietas. RJ45 savienojums, izmantojot USB-C pārveidotāju, ļauj ātri izveidot drošu savienojumu, kad vien tas ir nepieciešams. Ļoti ātrais datu pārraides ātrums ļauj pārsūtīt datus no ārējā cietā diska uz datoru daudz ātrāk nekā iepriekš. Turklāt USB-C savienojums ar strāvas padevi var pat ļaut darbināt un lādēt piezīmjdatoru no monitora, likvidējot nepieciešamību pēc papildu strāvas kabeļiem.

Liekta ekrāna monitori

Liekta ekrāna monitori

Philips monitoru liektie displeji pacēl pieredzi jaunā līmenī, viegli aptverot jūs un ieskaujot jūsu redzes lauku ar izliekumu, kas atdarina acs dabisko formu.

Doku savienojumu risinājumi

Doku savienojumu risinājumi

Izbaudiet vienkārša viena kabeļa savienojuma ērtības, kas vienkāršo jūsu darba vidi un paaugstina produktivitāti ar Philips USB-C doku monitoriem. Ar tikai vienu kabeli jūs varat pagarināt klēpjdatora akumulatora darbības laiku, neprasot papildu strāvas adapterus.

Video konferences

Philips video konferences monitors piedāvā vienkāršu, visu vienā risinājumu videozvaniem, ar integrētu tīmekļa kameru, mikrofonu un skaļruņiem pilnīgai audio un vizuālajai atbalstam. Radīts ērtībai un efektivitātei, tas ietver Philips modernākās tehnoloģijas, USB-C doku un ierīču konsolidāciju, lai taupītu vietu, enerģiju un izmaksas — ideāli kompaktām darba vietām.

Atsauksmes

* Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
* Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
* NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
* sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
* Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
* Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.
* Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
* Šī displeja USB-C savienojums nodrošina līdz pat 100 W (96 W standarta versijā) strāvas padevi; maksimālā strāvas padeve ir atkarīga no ierīces.
* Aprēķinot PowerSensor radītos enerģijas izmaksu ietaupījumus, netiek ņemta vērā ne USB, ne strāvas padeve.
* EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
* Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
* Kad ir ieslēgta tīmekļkameras automātiskā kadrēšana, tīmekļkameras pikseļu kvalitāte ir 2M. Kad tīmekļkameras automātiskā kadrēšana ir izslēgta, tīmekļkameras pikseļu kvalitāte ir 5M.
* Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 2,5 G.
