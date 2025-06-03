Meklējamie vārdi

Ominaisuuksien yleiskatsaus

QD-OLED Care

Philips Evnia -näytöt on varustettu parhaimpiin kuuluvilla ohjelmistotyökaluilla, jotka estävät kuvan palamisen näyttöön ja pitävät näytön hyvässä kunnossa. QD-OLED-näyttöihin liittyvä potentiaalinen ongelma on kuvan palaminen näyttöön. Näyttöä oikein huollettaessa on tämä riski QD-OLED-näytöissä kuitenkin huomattavasti pienempi.

Suojaus useamman logon välttämiseksi

Nosaka un ekrānā nomāc statiskos logotipus.


Palīdz novērst logotipa "iededzināšanu", īpaši situācijās, kad logotips ilgu laiku atrodas fiksētā pozīcijā.

Detects and dims static logos on screen before and after

Automātiska noteikšana


Nosaka vairākus logotipus vienlaikus.

Automatic logo detection gaming in use

Spilgtuma samazināšanas līmeņi


1. līmenis: 10% spilgtuma samazināšanas

2. līmenis: 20% spilgtuma samazināšana

 

Tas nodrošina minimālu iespaidu uz kopējo skatīšanās iespaidu un aizsargā ekrāna jutīgās zonas.

Luminance reduction before and after

Malu gaismmainis

 

Samazina spilgtumu tajās vietās, kur parādās ievērojama gaišo un tumšo daļu atšķirība, piemēram, platekrānā "letterbox" (melnas joslas augšā un apakšā) vai "pillar box" (sānu joslas), kas bieži novērojama, skatoties filmas vai izmantojot vairākus logus/avotus.

Malu spilgtuma
gaismmainis Letter BOX

Malu spilgtuma
gaismmainis Pillar BOX

Vertikālā šķēluma
spilgtuma gaismmainis

Malu spilgtuma
gaismmainis
Letter BOX

Malu spilgtuma
gaismmainis
Pillar BOX

Vertikālā šķēluma
spilgtuma
gaismmainis

Galvenā paneļa gaismmainis

 
Nosaka statiskās uzdevumjoslas un padara tās blāvākus, lai tos aizsargātu. 




Nosaka statiskās uzdevumjoslas (piem., Windows uzdevumjoslu), kas ilgāku laiku paliek redzami. Samazina spilgtumu šajās zonās, lai novērstu attēlu aizturi. Ideāls lietotājiem, kuri bieži strādā vai spēlē spēles ar statiskiem lietotāja saskarnes elementiem.

Before After

Nosaka statiskās uzdevumjoslas (piem., Windows uzdevumjoslu), kas ilgāku laiku paliek redzami. Samazina spilgtumu šajās zonās, lai novērstu attēlu aizturi. Ideāls lietotājiem, kuri bieži strādā vai spēlē spēles ar statiskiem lietotāja saskarnes elementiem.

Before After

Termiskā aizsardzība

 
 
Proaktīvi kontrolē paneļa temperatūru, samazinot spilgtumu, ja temperatūra pieaug. Palīdz uzturēt monitora temperatūru zem 60°C, šādi nodrošinot tā ilgizturību un stabilu veiktspēju, it īpaši intensīvas spēļu spēlēšanas laikā.

Kā tas darbojas:

Before After

  • Ja temperatūra pārsniedz 60°C, automātiski samazinās spilgtums.
  • Proaktīvi kontrolē paneļa temperatūru, samazinot spilgtumu, ja temperatūra pieaug.
  • Palīdz uzturēt monitora temperatūru zem 60°C, šādi nodrošinot tā ilgizturību un stabilu veiktspēju, it īpaši intensīvas spēļu spēlēšanas laikā.

 

Šī funkcija līdzsvaro veiktspēju un paneļa drošumu bez lietotāja iejaukšanās.

Vislabākā izvēle

QD-OLED monitori

