QD-OLED Care

Palīdz novērst logotipa "iededzināšanu", īpaši situācijās, kad logotips ilgu laiku atrodas fiksētā pozīcijā.
Nosaka vairākus logotipus vienlaikus.
2. līmenis: 20% spilgtuma samazināšana Tas nodrošina minimālu iespaidu uz kopējo skatīšanās iespaidu un aizsargā ekrāna jutīgās zonas.
1. līmenis: 10% spilgtuma samazināšanas
2. līmenis: 20% spilgtuma samazināšana
Tas nodrošina minimālu iespaidu uz kopējo skatīšanās iespaidu un aizsargā ekrāna jutīgās zonas.
Samazina spilgtumu tajās vietās, kur parādās ievērojama gaišo un tumšo daļu atšķirība, piemēram, platekrānā "letterbox" (melnas joslas augšā un apakšā) vai "pillar box" (sānu joslas), kas bieži novērojama, skatoties filmas vai izmantojot vairākus logus/avotus.
Samazina spilgtumu tajās vietās, kur parādās ievērojama gaišo un tumšo daļu atšķirība, piemēram, platekrānā "letterbox" (melnas joslas augšā un apakšā) vai "pillar box" (sānu joslas), kas bieži novērojama, skatoties filmas vai izmantojot vairākus logus/avotus.
Nosaka statiskās uzdevumjoslas (piem., Windows uzdevumjoslu), kas ilgāku laiku paliek redzami. Samazina spilgtumu šajās zonās, lai novērstu attēlu aizturi. Ideāls lietotājiem, kuri bieži strādā vai spēlē spēles ar statiskiem lietotāja saskarnes elementiem.
Šī funkcija līdzsvaro veiktspēju un paneļa drošumu bez lietotāja iejaukšanās.
Šī funkcija līdzsvaro veiktspēju un paneļa drošumu bez lietotāja iejaukšanās.
Gaming Monitor
QD OLED monitors spēlēm
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED monitors spēlēm
34M2C6500/00
Gaming Monitor
QD OLED monitors spēlēm
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED monitors spēlēm
34M2C8600/00
Gaming Monitor
QD OLED monitors spēlēm
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
QD OLED monitors spēlēm
32M2N8900/00
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.