1) Izņemiet ūdens tvertni. Ielejiet ūdens tvertnē visu pudelīti Saeco atkaļķošanas šķīduma.

2) Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu krāna ūdeni līdz līnijai MAX. (Lūdzu, pārliecinieties, ka ir sasniegta līnija Max., citādi būs nepieciešams turpināt skalošanu.) Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

3) Novietojiet zem izliešanas snīpja bļodu.

4) Nospiediet un turiet nospiestu pogu CALC CLEAN (vismaz 3 sekundes), līdz poga sāk mirgot. Kafijas automāts sāk atkaļķošanas procesu.

Piezīme. Poga CALC CLEAN turpina mirgot, līdz atkaļķošanas process ir pabeigts.

5) Kafijas automāts noteiktos intervālos dozē atkaļķošanas šķīdumu. Tas ilgst aptuveni 25 min. Šajā laikā iedegas lampiņa ATKAĻĶOŠANAS CIKLS.

6) Ja nepārtraukti deg lampiņa NAV ŪDENS, ūdens tvertne ir tukša.

7) Iztukšojiet bļodu un novietojiet atpakaļ. Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ automātā. Iedegas lampiņa SKALOŠANAS CIKLS.

8) Kad mirgo poga ESPRESSO, nospiediet to, lai sāktu skalošanas ciklu.

9) Ja iedegas lampiņa NAV ŪDENS, ūdens tvertne ir tukša.

10) Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ automātā.

11) Poga CALC CLEAN nodziest. Nepārtraukti deg poga ESPRESSO, un sāk mirgot indikatoru lampiņas NAV ŪDENS un IZSAUKUMA ZĪME.

Piezīme. Ja atkal iedegas simbols SKALOŠANAS CIKLS, vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz līmenim MAX un atkārtojiet darbības 7-10, līdz sāk mirgot lampiņas NAV ŪDENS un IZSAUKUMA ZĪME. Iespējams, šīs darbības būs jāatkārto vairākas reizes.

12) Nospiediet pogu ESPRESSO, lai uzpildītu kontūru.

13) Vienlaikus sāks mirgot pogas ESPRESSO un COFFE, un kafijas automāts veiks automātisku skalošanas ciklu.

14) Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ.

15) Kafijas automāts tagad ir gatavs lietošanai.