1) Nospiediet pogu MENU, atlasiet MAINTENANCE (Apkope) un ar pogu OK atlasiet DESCALING (Atkaļķošana).

2) Nospiediet OK, lai apstiprinātu atkaļķošanas sākšanu.

3) Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Exprelia automātiem, kas ir saderīgi ar AquaClean, displejā būs redzams ziņojums: Remove the AquaClean water filter (Izņemiet AquaClean ūdens filtru). Apstipriniet ar OK.

4) Iztukšojiet iekšējo un ārējo pilienu paplāti. Apstipriniet ar OK.

5) Līdz pusei piepildiet piena karafi ar svaigu ūdeni. Ievietojiet un atveriet piena izliešanas snīpi. Apstipriniet ar OK.

6) Novietojiet zem tvaika/karstā ūdens caurulītes un kafijas izliešanas snīpja trauku. Apstipriniet ar OK.

7) Ielejiet ūdens tvertnē visu pudelīti Saeco atkaļķošanas šķīduma. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu krāna ūdeni līdz līmenim MAX. Apstipriniet ar OK.

8) Kafijas automāts sāks noteiktos intervālos dozēt atkaļķošanas šķīdumu. Displejā ir redzama 1. no 2 darbībām, un josla rāda procesa progresu. Process ilgst aptuveni 20 minūtes.

Piezīme. Atkaļķošanas ciklu var pauzēt, nospiežot pauzes pogu. Lai atsāktu, nospiediet pogu OK.

9) Kad atkaļķošanas šķīduma un ūdens maisījums ir izlietots, automāts parāda norādījumu izskalot ūdens tvertni un piepildīt to ar svaigu ūdeni. Apstipriniet ar OK.

10) Iztukšojiet iekšējo un ārējo pilienu paplāti. Apstipriniet ar OK.

11) Līdz pusei piepildiet piena karafi ar svaigu ūdeni. Ievietojiet un atveriet piena izliešanas snīpi. Apstipriniet ar OK.

12) Iztukšojiet trauku un novietojiet atpakaļ. Apstipriniet ar OK.

13) Sākas skalošanas cikls. Displejā ir redzama 2. no 2 darbībām, un josla rāda procesa progresu.

14) Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums ir pilnībā izplūdis, kafijas automāts automātiski beidz atkaļķošanas procesu, pēc īsas uzsilšanas fāzes parādot šo ekrānu.