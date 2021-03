1) Atveriet IZVĒLNI, atlasiet MAINTENANCE SETTING (Apkopes iestatījums) un atlasiet DESCALING CYCLE (Atkaļķošanas cikls).

2) Nospiediet OK, lai apstiprinātu atkaļķošanas cikla sākšanu.

3) Izņemiet ūdens tvertni. Ielejiet ūdens tvertnē visu pudelīti Saeco atkaļķošanas šķīduma.

4) Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu krāna ūdeni līdz līnijai MAX. (Lūdzu, pārliecinieties, ka ir sasniegta līnija MAX, citādi būs nepieciešams turpināt skalošanu.) Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

5) Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

6) Atveriet apkopes durtiņas un iztukšojiet pilienu paplāti un maltās kafijas atvilktni. Ievietojiet tās atpakaļ.

7) Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

8) Līdz pusei piepildiet karafi ar tīru ūdeni un ievietojiet to automātā.

9) Novietojiet piena karafes dozatoru kafijas gatavošanas pozīcijā. Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

10) Novietojiet zem piena karafes dozatora un izliešanas snīpja bļodu. Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

11) Kafijas automāts sāks noteiktos intervālos dozēt atkaļķošanas šķīdumu. Process ilgst aptuveni 20 minūtes.

12) Ja parādās ziņojums “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni), atkaļķošanas šķīduma un ūdens maisījums ir izlietots.

13) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim.MAX. Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

14) Iztukšojiet iekšējo pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ. Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

15) Iztukšojiet piena karafi un līdz pusei piepildiet karafi ar svaigu ūdeni, un ievietojiet to automātā. 16) Novietojiet piena karafes dozatoru kafijas gatavošanas pozīcijā. Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

16) Iztukšojiet bļodu un novietojiet atpakaļ. Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

17) Kafijas automāts sāk skalošanas ciklu.

18) Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzumu ir pilnībā izlietots, kafijas automāts ir gatavs lietošanai. Svarīga piezīme. Ja kafijas automāts otro vai trešo reizi parāda pieprasījumu “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni), ūdens tvertne nebija piepildīta līdz līmenim MAX. Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz līmenim MAX un veiciet vēl vienu skalošanas ciklu.

19) Iztukšojiet iekšējo pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ.

20) Iztukšojiet un iztīriet piena karafi.

21) Pēc tam nomazgājiet uzliešanas mezglu ar ūdeni.

22) Kafijas automāts tagad ir gatavs lietošanai.