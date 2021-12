Ja Calc/Clean indikators sāk lēni mirgot vai automāta displejā parādās atkaļķošanas aicinājums, ir pienācis laiks atkaļķot jūsu Philips espresso automātu. Lai iegūtu optimālu kafijas temperatūru un garšu, ir svarīgi regulāri atkaļķot espresso automātu. Sekojiet norādījumiem vai noskatieties video par to, kā to izdarīt mājās.Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atkaļķojot Philips espresso automātu, jāizmanto tikai Philips atkaļķotājs (atkaļķošanas šķīdums CA6700).Svarīgi ir arī nepārtraukt atkaļķošanas procesu, kad tas ir sācies. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos šis process var ilgt līdz 30 minūtēm.Norādījumi par to, kā atkaļķot espresso automātu, var būt atšķirīgi katram automāta modelim. Lai atrastu precīzus norādījumus par konkrēto kafijas automātu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai video mūsu tīmekļa vietnē [Kafijas automātu atbalsts]

Philips 1200./2200./3200. sērijas automāta atkaļķošana

Atkaļķošanas procedūra:

1. Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet to atpakaļ.

2. Noņemiet standarta piena putotāju vai LatteGo (ja ir komplektācijā) no aparāta.

3. Ja uzstādīts AquaClean filtrs, izņemiet to no ūdens tvertnes.

4. Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu pudelīti Philips atkaļķošanas šķīduma. Pievienojiet ūdeni atkaļķošanas šķīdumam ūdens tvertnē līdz kaļķa/tīrīšanas atzīmei un ievietojiet to atpakaļ.

5. Zem kafijas un ūdens teknes novietojiet lielu bļodu (1,5 l).

6. Ieslēdziet kafijas automātu.

7. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ikonu Calc/Clean un pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sāktu atkaļķošanas procedūru.

8. Atkaļķošanas cikla laikā kaļķa/tīrīšanas indikators mirgos, norādot, ka atkaļķošanas procedūra ir aktīva.

9. Automāts sāks izvadīt nelielu ūdens daudzumu caur kafijas un karstā ūdens teknēm. 10. Ļaujiet automātam izvadīt atkaļķošanas šķīdumu, līdz ūdens tvertne ir tukša. Iedegsies tukšas ūdens tvertnes indikators.

11. Izņemiet trauku.

12. Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar tīru ūdeni.

13. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz kaļķa/tīrīšanas atzīmei un ievietojiet atpakaļ automātā.

14. Iztukšoto trauku novietojiet atpakaļ zem kafijas un ūdens teknes un turpiniet ar tālāk aprakstīto skalošanas procedūru.



Skalošanas procedūra:

1. Lai sāktu skalošanas ciklu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Šis process ilgs apmēram 3 minūtes.

2. Šī procesa laikā iedegsies un nodzisīs uz vadības paneļa esošie indikatori, norādot, ka skalošanas cikls ir aktīvs.

3. Kad automāts pārtrauc izvadīt ūdeni, atkaļķošanas process ir pabeigts.

4. Automāts automātiski uzsils.

5. Kad nepārtraukti sāk degt dzērienu ikonu indikatori, automātu atkal var izmantot.

6. Indikators AquaClean vēl kādu brīdi mirgos, lai atgādinātu, ka nepieciešams uzstādīt jaunu AquaClean ūdens filtru.

7. Ūdens tvertnē uzstādiet un aktivizējiet jaunu AquaClean ūdens filtru.