Atkarībā no jūsu skuvekļa modeļa uz tā varat redzēt atšķirīgas uzlādes indikatora zīmes. Uz dažiem skuvekļiem jūs varat redzēt trīs vertikālus stabiņus. Šiem skuvekļiem, kad akumulators ir gandrīz tukšs, indikators mirgo oranžs. Uzlādes laikā šī lampiņa var būt balta, zaļa vai zila atkarībā no jūsu skuvekļa modeļa. Dažiem modeļiem kā uzlādes indikatorus jūs varat redzēt trīs horizontālus stabiņus. Šiem skuvekļiem stabiņi iedegas, lai norādītu uz akumulatora uzlādes līmeni. Kad apakšējais stabiņš mirgo oranžs, tas nozīmē, ka akumulators ir gandrīz tukšs. Kad skuveklis ir pilnībā uzlādēts, lampiņa paliek ieslēgta 15 vai 30 minūtes un pēc tam automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju.

Lai saglabātu Philips skuvekli, tā tīrīšanai vajadzētu būt ikdienas sastāvdaļai. Atkarībā no skuvekļa modeļa, iespējams, redzat vairākus simbolus, kas norāda, ka ir laiks tīrīt skuvekli. Varat redzēt krāna simbolu (1. attēls) vai 3 lāsītes trīsstūra formā (2. attēls). Dažiem skuvekļiem, kurus var tīrīt ātrās tīrīšanas pierīcē, virs 3 lāsītēm būs arī banāna formas ikona.

Lai saglabātu Philips skuvekli, ir svarīgi regulāri nomainīt skuvekļa galviņas. Atkarībā no skuvekļa modeļa uz tā var redzēt mirgojošu skuvekļa galviņas simbolu vai dzirdēt signālu, kas atgādina par skuvekļa galviņu nomaiņu. Lielākajai daļai skuvekļu modeļu galviņas jāmaina ik pēc diviem gadiem. Norādījumus par skuvekļa galviņu nomaiņu skatiet lietotāja rokasgrāmatā. Piezīme. Pēc skuvekļa galviņu maiņas skuveklis jāatiestata, dažas sekundes turot nospiestu on/off pogu.

Vannas un krāna simbols

Ja Philips skuvekļa aizmugurē redzat dušas vai vannas simbolu, tas nozīmē, ka jūsu skuveklis ir ūdensizturīgs un to var droši lietot ar ūdeni, ejot dušā vai vannā.



Krāna simbols skuvekļa aizmugurē norāda, ka tas ir mazgājams un to var tīrīt ar ūdeni. Tomēr tas nenozīmē, ka jūs to varat izmantot dušā vai vannā.



Pārsvītrots krāna simbols nozīmē, ka jūsu skuveklis nav mazgājams un tas ir jātīra bez ūdens.