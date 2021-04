Ievietojiet skuvekli ar augšu uz leju Philips ātrās tīrīšanas pierīcē. Skuveklis automātiski nosaka, ka tas atrodas Philips ātrās tīrīšanas pierīcē. Ieslēdziet skuvekli, lai sāktu tīrīšanas programmu. Katra tīrīšanas programma aizņem aptuveni vienu minūti. Tīrīšanas programmas laikā tīrīšanas simboli nepārtraukti deg un zilās krāsas ikona pulsē. Tīrīšanas programmā ir iestrādātas pauzes, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju. Skuvekļa rokturis divreiz novibrē, kad tīrīšanas programma ir pabeigta. Skuveklim Philips ātrās tīrīšanas pierīcē jāļauj pilnībā nožūt, pirms to novietot glabāšanā.

Ja jūsu skuvekļa komplektācijā iekļauta ātrās tīrīšanas pierīce, šeit varat uzzināt, kā to izmantot skuvekļa tīrīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar šo sistēmu ir saderīgi tikai tie skuvekļi, kuru komplektācijā ir iekļauta ātrās tīrīšanas pierīce.Lai ātri pārbaudītu, vai jūsu skuveklis ir saderīgs ar ātrās tīrīšanas pierīci, apgrieziet to otrādi. Ja redzat, ka tīrīšanas atgādinājums (3 punkti) izgaismojas zilā krāsā, tas nozīmē, ka šī skuvekļa tīrīšanai varat izmantot ātrās tīrīšanas pierīci.Sagatavojiet ātrās tīrīšanas pierīci lietošanai un ievietojiet tajā tīrīšanas kasetni.Ja skuvekli lietojat kopā ar skūšanās putām, skūšanās želeju vai pirmsskūšanās izstrādājumiem, rūpīgi noskalojiet skūšanas galviņas pirms pierīces lietošanas. Vienmēr nokratiet lieko ūdeni no skuvekļa, pirms to ievietojat Philips ātrās tīrīšanas pierīcē.