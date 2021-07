Kafijas automātu tipiem: no HD8743 līdz HD8747 un no RI8743 līdz RI8747 un sērijas numuriem no TW901241438213 līdz TW901434485351.

Ja process ir sākts, tas jāpabeidz pilnībā bez pārtraukuma. Kafijas automāta atvienošana no elektrotīkla neaizvērs procesu.

Gadījumā, ja nevarat pabeigt atkaļķošanas procedūru, atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla, iestatiet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS un IESLĒDZIET kafijas automātu, nospiežot pogu ON/OFF. Kafijas automāts automātiski sāks atkaļķošanas procesu no 6. darbības. Turpiniet procesu no šīs darbības un pabeidziet pilnībā.

Atkaļķošanas process

1) Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu Philips/Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ.

2) IZSLĒDZIET kafijas automātu, nospiežot pogu ON/OFF.

3) Pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS.

4) Novietojiet lielu trauku zem karstā ūdens/tvaika caurulītes.

5) Vienlaikus aptuveni 5 sekundes spiediet pogu ESPRESSO un COFFEE. Sarkanā IZSAUKUMA ZĪMES lampiņa sāk strauji mirgot un turpina mirgot visa atkaļķošanas cikla laikā.

6) Kafijas automāts vairākas reizes ar vienas minūtes intervālu sāk iekšēji dozēt atkaļķošanas šķīdumu pilienu paplātē. Tas neizplūst caur karstā ūdens/tvaika caurulīti. Tas ilgst aptuveni 5 minūtes. Uzgaidiet, līdz iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES.

Uzmanību! Ja pirms abu pogu nospiešanas kafijas automāts netika IZSLĒGTS, tas sāks padot kafiju, nevis aktivizēs atkaļķošanas ciklu. Ja tā notiek, sāciet vēlreiz ar 2. darbību.

7) Kad iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS.

8) Pēc aptuveni 1 minūtes kafijas automāts caur karstā ūdens/tvaika caurulīti sāks vairākas reizes dozēt šķidrumu ar vienas minūtes intervālu, līdz ūdens tvertne būs tukša. Tas ilgst aptuveni 15 minūtes.

9) Kad zaļais indikators 2 TASĪTES sāk lēnām mirgot, pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS. Iedegas sarkanais indikators NAV ŪDENS.

10) Iztukšojiet lielo trauku un pilienu paplāti un ievietojiet tos atpakaļ.

Skalošanas cikls

11) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

12) Kad iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Kafijas automāta uzpildīs iekšējos kontūrus.

13) Pēc tam sāk lēni mirgot indikators 2 TASĪTES. Pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS.

14) Kafijas automāts iekšēji dozē ūdeni pilienu paplātē. Tas neizplūst caur karstā ūdens/tvaika caurulīti.

15) Kad iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Kafijas automāta tagad dozē šķidrumu caur karstā ūdens/tvaika caurulīti, līdz ūdens tvertne ir tukša.

16) Pēc tam sāk lēni mirgot indikators 2 TASĪTES. Pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS. Iedegas sarkanais indikators NAV ŪDENS.

Otrais skalošanas cikls

17) Iztukšojiet lielo trauku un pilienu paplāti un ievietojiet tos atpakaļ.

18) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

19) Kad iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS.

20) Kafijas automāta dozē šķidrumu caur karstā ūdens/tvaika caurulīti, līdz ūdens tvertne ir tukša.

21) Pēc tam kafijas automāts izslēdzas. Ieslēdzas sarkanais IZSAUKUMA ZĪMES indikators. Pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS.

22) Izskalojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ. Uzstādiet atpakaļ Pannarello/Cappuccinatore un INTENZA+ ūdens filtru (ja piemērojams).

23) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

24) Lai pagatavotu kafiju, ieslēdziet kafijas automātu.