Filtrs ir aizsērējis

Ja jūsu Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max filtrs ir netīrs, var tikt ietekmēta bezvada putekļsūcēja veiktspēja.



Lai sasniegtu optimālu tīrīšanas jaudu, lūdzu, veiciet tālāk norādītās filtra tīrīšanas darbības



1. Noņemiet putekļu tvertni no ierīces

2. Izņemiet filtru no tā atrašanās vietas zem putekļu tvertnes

Piezīme. Šis filtrs sastāv no parastā filtra un sūkļa filtra. Parasto filtru nevar mazgāt. Sūkļa daļu var mazgāt ar ūdeni.

3. Atdaliet sūkļa filtru no parastā filtra

4. Nomazgājiet sūkļa filtru ar ūdeni un nogaidiet, līdz tas pilnībā izžūst

Piezīme. Sūkļa filtram jābūt pilnībā izžuvušam, pirms to drīkst ievietot atpakaļ ierīcē.

5. Notīriet parasto filtru, to pasitot

6. Salieciet kopā parasto filtru un sūkļa filtru un ievietojiet tos atpakaļ putekļu tvertnē